به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین اردشیری با بیان اینکه در حال حاضر در سه شرکت نفت فلات قاره، نفت خیز جنوب و مناطق مرکزی پروژه هایی را برای جمع آوری گاز های همراه تعریف و اجرایی شده است، گفت: برخی از این پروژه ها از پیشرفتی بیش از 97 درصدی برخوردار هستند.

مدیر کل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت با تاکید بر اینکه با تکمیل و راه اندازی پروژه های NGL امکان جمع آوری تمامی گازهای همراه نفت وجود دارد، تصریح کرد: بر این اساس در راستای کاهش آلودگی زیست محیطی فاز اول طرح آماک به اتمام رسیده و فاز 2 این پروژه زیست محیطی در دست اجرا است.

به گفته این مسئول نفتی همچنین طرح NGL خارگ هم برای جمع آوری گازهای همراه در دستور کار قرار گرفته که در شرایط فعلی با پیشرفت بالای 50 درصد روبرو است.

اردشیری با اعلام اینکه کارخانه NGL خارگ تا سال آینده در مدار بهره برداری قرار می گیرد، تبیین کرد: قیمت هر بشکه از میعانات گازی در حال حاضر بالای 100 دلار بوده که گازهای طبیعی جمع آوری شده در طرح NGL خارگ مورد فرآورش و استفاده قرار می گیرد.

مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت افزود: با اجرای طرح NGL خارگ 720 میلیون دلار درسال صرفه جویی ارزی می شود که این رقم بدون در نظر گرفتن ارزش میعانات گازی محاسبه شده است.



به گفته اردشیری مسائل اقتصادی حاصل از این طرح مقوله مهمی بوده اما مسائل زیست محیطی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.