شوراي نگهبان طرح الزام دولت به استخدام چهل هزار معلم حق التدريسي را رد نكرده است

حميد رضا حاجي بابايي درگفتگو با خبرنگار "مهر"، در اين باره گفت : براساس اصل 95 قانون اساسي و همچنين ماده 184آيين نامه داخلي مجلس ، هنگامي كه مصوبه اي به شوراي نگهبان ميرود شورا 10 روز فرصت دارد كه نظر خود را دررابطه با مصوبه مبني بر رد يا تاييد آن اعلام كند و اگر چنين نكرد معنايش تصويب است .

وي افزود : البته اين مهلت قابل تمديد است و شوراي نگهبان ميتواند در10 روز ديگر از مجلس براي اعلام راي نهايي استمهال كند .

عضو هيات رييسه مجلس با اشاره به اهميت موضوع و پيگيري معلمان درپي انتشار شايعاتي مبني بر رد طرح الزام دولت به استخدام چهل هزار معلم حق التدريسي ابراز اميد واري كرد هرچه زود تر شوراي نگهبان در باره اين مصوبه اظهار نظر نمايد .

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