بخش خصوصي اپراتور دوم پست تاسيس مي كند

مدير عامل شركت پست ايران امروز در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت : نظر سنجي هاي انجام شده از مشتريان شركت پست ايران نشان مي دهد كه تنها 11 درصد از مشتريان شركت پست از عملكرد اين شركت ناراضي هستند .

سعيد فائقي اضافه كرد : براساس بررسي هاي انجام شده سرانه پست در ايران در آغاز دولت خاتمي 8/4 سرانه بوده كه اين رقم امروز به 8 رسيده است كه نشان از افزايش سرمايه گذاري در اين بخش دارد .

وي درباره افزايش تعرفه هاي پستي گفت : مطابق قانون برنامه سوم تعيين تعرفه هاي پستي بر عهده شوراي اقتصاد است و بايد سالانه ده درصد افزايش يابد .

وي تصريح كرد : در سال 82 عليرغم اينكه افزايش قيمت ده درصدي را از شوراي اقتصاد دريافت كرديم اما ديوان عدالت نپذيرفت و اين شركت تعرفه ها را با همان قيمت هاي سال 81 عمل كرد تا اينكه اين رقم فقط در اسفندماه سال گذشته تصويب شد .

وي افزود : در سال جاري نيز شركت پست در دوماه اول سال مصوبه اي براي اعمال نداشت تا اينكه در خردادماه افزايش 5 درصدي قيمت را تصويب كردند .

وي با اشاره به افزايش قيمت مرسولات خارجي گفت : در سال هاي گذشته مرسولات پستي باتوجه به ارز 300 توماني ارسال مي شد درحالي كه امروز اين رقم به 800 تومان رسيده است .

وي گفت : شركت پست عليرغم افزايش قيمت ارز بازهم نتوانست اين قيمت را اعمال كند به طوري كه ارز 800 توماني هم اكنون تنها براي كالاهاي لوكس محاسبه مي شود .



