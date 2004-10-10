آيا عاليم قاسم اف در تهران كنسرت مي دهد؟

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، با توجه به اين كه مجوز اجراي آخرين برنامه جشن خانه موسيقي ايران كه به اجراي موسيقي و حركات موزون آئيني كردي گروه موسيقي " شيما" اختصاص داشت، از سوي مركز موسيقي وزارت ارشاد لغو شد وهمچنين كنسرت موسيقي گروه كوارتت جاز" اينتگرال" كه به مناسبت هفته ملي آلمان با همكاري سفارت فرانسه قرار بود كه 17 مهرماه در سالن رودكي به صورت عمومي برگزار شود و تنها با حضور مهمانان سفارت خانه و به صورت خصوصي برگزار شد، عاليم قاسم اف خواننده برتر موسيقي ترك، كه براي اجراي كنسرت به ايران آمده است، از احتمال عدم صدور مجوز براي برنامه اش، بسيار نگران است.



به گفته مدير روابط عمومي تالار وحدت، برگزاركنندگان كنسرت عاليم قاسم اف، از يك ماه پيش تدارك سفر وي به ايران را ديده بودند و مركز موسيقي را در جريان گذاشته بودند، از اين رو در حال حاضر حدود يك هفته است كه پوستر اين برنامه به در و ديوار تالار وحدت نصب شده است، اما هنوز مجوز اين كنسرت صادر نشده. قاسم اف در روزهاي گذشته در تبريز بدون هيچ مشكلي، به اجراي برنامه پرداخته است، اما با شرايط به وجود آمده براي اجراي برنامه هاي خارجي اخير در تهران، برگزاركنندگان اين كنسرت نگران برگزار نشدن اين برنامه شان هستند .



" ژاله حاتم " درادامه با بيان نگراني اش از عدم صدور مجوز اين برنامه مي گويد: ما فقط ، مجري برنامه هاي مركز موسيقي هستيم و براي كنسرت گروه شيما هم بليت فروخته بوديم، اما از مركز موسيقي تلفني تماس گرفتند و ما مجبور شديم كه بليت ها را پس بدهيم و اين گونه برنامه لغو شد. اما در مورد برنامه عاليم قاسم اف اميدواريم كه هيچ مشكلي به وجود نيايد. پيش از اين هم ما با موارد زيادي در مورد صدور مجوز كنسرت ها در آخرين لحظه مواجه بوديم، اما چند وقتي است كه اين روال ظاهرا تغيير كرده است.

طبق آخرين اخبار از دفتر نظارت و ارزشياب مركز موسيقي، قرار است كه امسال به كنسرت ها در ماه مبارك رمضان مجوز داده نشود و اين حكم از روز 23 مهر عملي خواهد شد. از سويي كنسرت عاليم قاسم اف براي روزهاي 22 و 23 مهرماه برنامه ريزي شده است. همچنين اركستر موسيقي ملي ايران، به رهبري " فرهاد فخرالديني" قرار بود كه درروزهاي 22 و 23 مهرماه به صحنه برود و فخرالديني ديروز در مصاحبه اي اعلام كرد كه مي خواهد تعداد روزهاي اجراي برنامه را افزايش داده و از 22 تا24 مهر به همراه اركستر موسيقي ملي ايران، به اجراي قطعات بپردازد. با توجه به قانون جديد مركز برگزار شدن كنسرت اركستر موسيقي ملي در روزهاي 23 و 24 مهرماه در پرده اي از ابهام قرار دارد.