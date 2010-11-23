عید غدیر بزرگترین عید شیعیان است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی ظهر سه شنبه در ششمین جشنواره ملی قربان تا غدیر که در سال علامه فرزان بیرجند برگزار شد از تقارن این جشنواره با هفته بسیج اظهار خرسندی کرد و گفت: بسیجیان فداکار و با بصیرت کسانی هستند که در حفظ انقلاب برای جان خود قیمتی قائل نشدند.

وی ضمن اهمیت ولایت افزود: حضرت امیرالمومنین علی (ع) اولین کسی بود که قسط و عدالت اسلامی را اجرا کرد.

وی با اشاره به عید غدیر گفت: حضرت علی(ع) بر حق است و حق با علی است و این دو از هم جدا نمی‌ شوند.

دبیر‌کل بنیاد بین‌المللی غدیر اظهارداشت: علی‌(ع) حق‌مدار نیست، بلکه مدار حق است.

وی با بیان اینکه مولای متقیان علی (ع) در میان ما غریب مانده است، بیان داشت: ایران اسلامی مرکز تشیع و محل برگزاری همایش ها وبزرگداشت غدیر است که باید به آن توجه ویژه شود.

آیت‌الله خزعلی از گسترش بنیاد غدیر در کشورهای آلمان، هلند و کشورهای عربی خبرداد و گفت: سیدحسن نصرالله نماینده ما برای غدیر است.

در ادامه امام جمعه شهرستان بیرجند ضمن تبریک اعیاد قربان تا غدیربا اشاره به مقام نوبت حضرت ابراهیم(ع) گفت: مقام نبوت ابراهیم به سادگی به ‌دست نیامده و با آزمایش‌های الهی مقام نبوت به حضرت ابراهیم رسیده است.

حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی با اشاره به اینکه مقام امامت مقامی بالاتر از نبوت است، تصریح کرد: مقام امامت اوج عبودیت و بندگی است که حضرت ابراهیم خلیل‌الله داشتند و این مسئولیت خطیر حضرت ابراهیم به خاطر امتحان‌های بزرگ الهی است که به ایشان رسیده است.

استاندار خراسان جنوبی نیز گفت: غدیر شناسی نقطه اوج امام شناسی و حلقه وصل تمام بندگان خدا به پروردگار است.

قهرمان رشید افزود: شاعران و هنرمندان استان باید در ابلاغ و معرفی اندیشه و فرهنگ ولایت و پیام غدیر تلاش کنند.

وی اظهار کرد: موضوع قدیر تنها موضوع کلامی، تاریخی، عقیدتی و منحصر به تفکر شیعی نیست، بلکه حلقه وصل تمام بندگان خدا با پروردگار است.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان‌ جنوبی نیز گفت: این اداره با همکاری بنیاد بین المللی غدیر به مناسبت گرامیداشت ایام هفته ولایت و در راستای اعتلای معارف دینی و بسط و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری ششمین جشنواره ملی فرهنگی و هنری قربان تا غدیر را در گستره ملی در خراسان جنوبی برگزار می کند.

وی خاطرنشان کرد: این جشنواره در سال 1384 به صورت استانی برگزار شد و در سال 1387 پس از پشت سر گذاشتن سه تجربه موفق درسطح استان و منطقه توانست به بلوغی برسد که در سطح ملی برگزار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی خاطرنشان کرد: جشنواره قربان تا غدیر رویداد فرهنگی ولایی در استان است.

وی افزود: با برگزاری این جشنواره‌ها امیدواریم شاهد ترغیب هنرمندان به خلق آثار فاخر باشیم.

مطهری فر کمبود زیرساخت‌های سخت‌افزاری لازم در استان، کمبود ابزار ارتباط مناسب برای اطلاع ‌رسانی جشنواره در سطح کشور را از جمله مشکلات این جشنواره برشمرد.

در ادامه حکم ریاست بنیاد غدیر به مسئولیت حجت ‌الاسلام و المسلمین علی رضایی، امام‌جمعه بیرجند توسط مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی قرائت و به وی اهدا شد.