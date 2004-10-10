  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۹ مهر ۱۳۸۳، ۱۴:۴۹

رييس روابط بين الملل دانشگاه تكنولوژي هوايي مسكو با رييس دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ديدار كرد

نمايندگان دانشگاه تكنولوژي هوايي مسكو (MATI) با رئيس و هيئت رييسه دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي ملاقات و در زمينه دوره مشترك مهندسي هوا و فضا تبادل نظر كردند.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دكتر الكساندر گراييل نيكوف جانشين رييس و رييس روابط بين الملل و دكتر سرگئي سلانتيف رئيس دانشكده زبان هاي خارجي دانشگاه تكنولوژي هوايي مسكو در ديدار با دكتر علي خاكي صديق رئيس دانشگاه و هيئت رييسه دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي پيرامون برنامه ريزي اجراي شروع اين دوره، نهايي كردن برنامه ريزي آموزشي و شركت در مصاحبه داوطلبان و انتخاب نهايي آنان به بحث و گفت و گو پرداختند. زمان آغاز دوره آموزشي مهندسي هوا و فضا از نيمه اول آبان ماه خواهد بود.

کد مطلب 119739

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها