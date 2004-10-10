به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دكتر الكساندر گراييل نيكوف جانشين رييس و رييس روابط بين الملل و دكتر سرگئي سلانتيف رئيس دانشكده زبان هاي خارجي دانشگاه تكنولوژي هوايي مسكو در ديدار با دكتر علي خاكي صديق رئيس دانشگاه و هيئت رييسه دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي پيرامون برنامه ريزي اجراي شروع اين دوره، نهايي كردن برنامه ريزي آموزشي و شركت در مصاحبه داوطلبان و انتخاب نهايي آنان به بحث و گفت و گو پرداختند. زمان آغاز دوره آموزشي مهندسي هوا و فضا از نيمه اول آبان ماه خواهد بود.
رييس روابط بين الملل دانشگاه تكنولوژي هوايي مسكو با رييس دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ديدار كرد
نمايندگان دانشگاه تكنولوژي هوايي مسكو (MATI) با رئيس و هيئت رييسه دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي ملاقات و در زمينه دوره مشترك مهندسي هوا و فضا تبادل نظر كردند.
کد مطلب 119739
نظر شما