اقدام یونسکو در تحریم همایش فلسفه کار معقولی نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احسان نراقی نویسنده و جامعه شناس معاصر در خصوص موضع گیری یونسکو در خصوص همایش بین المللی روز جهانی فلسفه عصر دیروز سه شنبه دوم آذرماه در حاشیه نشست فلسفه و سیاست این همایش گفت: یونسکو تا آخرین لحظه مخالف با کنار کشیدن و رها کردن این همایش بوده است. بنده می خواهم بگویم این اختلافاتی که میان یک کشور و سازمان بین المللی وجود دارد در دنیای امروز امری طبیعی است. منتهی بحث مهم تحمل دو طرف است و دو طرف باید آماده شنیدن نظرات یکدیگر باشند و اجازه دهند هر طرف بیاید و حرفش را بگوید.

وی افزود: بنده 40 سال در یونسکو کار کردم و مشاور مخصوص مدیر کل یونسکو بودم و تعجب می کنم که چنین اختلافی پیش آمده و یونسکو از مشارکت در این همایش خودداری کرده است. اقدام یونسکو را کار خیلی معقولی نمی بینم چرا که یونسکو سازمانی است که طرح عقاید در آن باید آزاد باشد اختلاف نظر پیش آمده نشان از ضعف دو طرف تلقی نمی شود ولی مهم این است که کانالهایی وجود داشته باشند که طرفها حرف خود را بگویند و استدلال ها شنیده شود.

وی گفت: در تمام آسیا شاید کشوری مانند ایران وجود نداشته باشد که تحمل عقیده مخالف را داشته باشد. ایران کشوری است که بحث کردن را لازم می داند و در آن دیدگاههای مخالف حرفهای خود را بیان می کنند. باید سقف تحمل را بالا برد تا افراد بتوانند حرفهای خود را بزنند و وقتی حرفها زده شد پاسخی به آن داده شود.

وی تصریح کرد: کشورهایی بوده اند که حتی یونسکو را ترک کرده اند ولی مجددا به آن بازگشته اند. از جمله این کشورها می توان به آمریکا و انگلستان اشاره کرد لذا موضوع اخیر هم موضوعی طبیعی میان یک کشور و یک سازمان بین المللی است. یونسکو برای طرح عقاید و گفتگو تاسیس شده است و می بایست به ایران اجازه می داد عقاید و دیدگاههای خود را بیان کند. آنچه مهم است این است که کانال بحث و گفتگو میان سازمانهای بین المللی و کشورها وجود داشته باشند و طرفین ضمن تحمل یکدیگر حرف هم را بشنوند و درک کنند و به آن پاسخ گویند.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران عادت به شنیدن حرف و سخن مخالفت را داشته و دارد. در فرهنگ ایران تاکید بر این بوده و هست که حرف مخالف شنیده شود و پاسخ داده شود. همایش هم محلی برای بحث و گفتگوهای متفاوت و متعارض است. همانگونه که در این همایش نیز شاهد بودیم دیدگاههای موافق و مخالف با یکدیگر به بحث و گفتگو نشستند و استدلال های یکدیگر را شنیدند و به یکدیگر پاسخ گفتند. تحمل و بردباری جزو ارزشهای اولیه یونسکو بوده است. بر این اساس یونسکو باید به دیدگاه مخالف نیز اجازه حرف زدن بدهد.

نراقی در پایان پیشنهاد کرد که یونسکو ترتیبی بدهد که فیلسوفان ایران با فیلسوفان دیگر کشورها گردهم آیند و حرفهای خود را بزنند و به حرفهای هم گوش فرا دهند تا اختلافات رفع شود.