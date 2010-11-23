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۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۱۶

استاندار اصفهان عضو افتخاری تیم فوتبال ذوب آهن شد

استاندار اصفهان عضو افتخاری تیم فوتبال ذوب آهن شد

استاندار اصفهان با دریافت پیراهن تیم فوتبال ذوب آهن، نایب قهرمان لیگ قهرمانان آسیا، عضو افتخاری این باشگاه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان با مدیرعامل، کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن ظهر امروز پیراهن تیم فوتبال این باشگاه که نام استاندار هم روی آن درج شده بود، به وی اهدا شد.

در این نشست ذاکر اصفهانی ضمن تبریک کسب عنوان نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا، باشگاه ذوب آهن اصفهان را مایه افتخار ایران اسلامی دانست.

مدیرعامل، جمعی از معاونان و سرپرست‌های تیم‌های مختلف ورزشی باشگاه ذوب آهن، منصور ابراهیم زاده سرمربی و کادر فنی تیم فوتبال باشگاه ذوب آهن در این جلسه که به منظور بازگشت استاندار از سفر حج در تالار شهروند اصفهان برگزار شده بود، شرکت کردند.

اصغر دلیلی در این مراسم پیراهن تیم فوتبال ذوب آهن نایب قهرمان لیگ قهرمانان آسیا را با اسم ذاکر اصفهانی به استاندار اصفهان تقدیم کرد و بدین ترتیب وی به عضویت افتخاری تیم فوتبال ذوب آهن درآمد.

کد مطلب 1197399

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