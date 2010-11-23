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۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۹

سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان منصوب شد

سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان منصوب شد

سنندج - خبرگزاری مهر: با حکم استاندار کردستان موسی مرادیانی با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کردستان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، با توجه به حکم علیرضا شهبازی استاندار کردستان، موسی مرادیانی که هم اکنون سمت معاون هماهنگی امور عمرانی را در اختیار دارد، با حفظ سمت سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کردستان شد.

در حکم استاندار کردستان خطاب به موسی مرادیانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان آمده است: "با عنایت به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم و با حفظ سمت، سرپرستی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کردستان به شما محول می شود و شایسته است در خصوص انجام وظایف و امورات مربوط به آن حوزه با اتکال به نیروی لایزال الهی و جدیت بیشتر زمینه رشد و شکوفایی در آن معاونت را فراهم نمایید.در این رابطه کلیه دستگاه های اجرایی و مدیران استان همکاری همه جانبه با جنابعالی بعمل خواهند آورد".

از 28 مهر ماه سال جاری که "کریم مهرشاد" از معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کردستان رفت تاکنون این پست بدون مدیر بود و از امروز معاون عمرانی با حفظ سمت وظایف معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی را هم انجام می دهد.

کد مطلب 1197419

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