فيلم ميليونها جشنواره فيلم دينارد را افتتاح مي كند

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"به نقل ازبي بي سي اين جشنواره درروزپنج شنبه پذيراي فيلمي است كه تغييرات انگلستان رادرمحوريت دارد.

واپسين اثر" دني بويل " شرح حال دوكودكي است كه پول به سرقت رفته اي را بالغ بر250 هزارپوند مي يابند وپيش ازاينكه و احد پول انگلستان تغييركند بايد تمامي اين پول را خرج كنند .نكته جالب توجه دراينجاست كه خرج كردن پول بايد به نحوي صورت پذيرد كه كنجكاوي ديگران را تحريك نكند.

بي ترديد اين فيلم نمايانگرايجاد تغييرات شگرفت دركارنامه هنري كارگردان 48 ساله اي است كه نخستين فيلم بلندش تحت عنوان " گودال كم عمق" درسال 1994 درهمين جشنواره جايزه برترهيچكاك را ازآن خود كرد.

" ميليونها "كه تلفيقي ازعناصركمدي وفانتزي است ازحضور" جيمزنيسبيت " و" ديسي دونوان " درنقشهاي محوري سود مي جويد.

اين رويداد هنري كه درشهربريتون دينارد برگزارمي شود شاهد پانزدهمين سال حيات است ودربخش رقابتهاي اين جشنواره شش فيلم به رقابت مي پردازند.برنده اين رويداد هنري جايزه هيچكاك را دريافت مي كند.