"جزیره مثنوی" در کتابفروشیها نمایان شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب خلاصه‌ای است از مثنوی معنوی که به وسیله شخصی به نام یوسف، مشهور به سینه چاک در قرن 10 هجری قمری تالیف شده است.

یوسف سینه چاک در "جزیره مثنوی" توانسته است با تسلط عجیب خود بر مفاهیم مثنوی معنوی، ابیات مرتبط را از دفترهای ششگانه به خوبی کنار هم قرار دهد به نحوی که به نظر می‌رسد او این اثر مولوی را از حفظ بوده است. وی در این کتاب ابیات را به گونه‌ای با پیوستگی، همخوانی و هماهنگی کنار هم قرار داده که خواننده از مطالعه آن احساس می‌کند با متنی مستقل مواجه است.

از جمله موضوعاتی که ابیاتی از مثنوی، حول آنها گردآمده می‌توان به در بیان درک مستمعان، در بیان کتمان سرّ، در نصیحت منکران، در بیان ترغیب معرفت خود، در بیان ترک دنیا و در بیان آفت شهرت اشاره کرد.

دکتر ایران‌زاده در مقدمه کتاب راجع به "جزیره مثنوی" توضیح داده است: این کتاب خلاصه موضوعی بسیار دقیق و خوبی از مثنوی معنوی است و در آن پدید آورنده به بیان سی‌وچهار موضوع اساسی سیر و سلوک پرداخته است تا طالبان حقایق و راغبان را راهگشا باشد. "جزیره مثنوی" در برگیرنده سیصد و شصت و شش بیت است؛ یعنی به عدد روزهای سال خورشیدی.

کتاب "جزیره مثنوی" با شمارگان3300 نسخه در 80 صفحه و به قیمت 1500 تومان منتشر شده است.

