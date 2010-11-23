مجلس ماده 156 برنامه پنجم را حذف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس عصر روز سه شنبه در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حذف ماده 156 از برنامه موافقت کردند.

در ماده 156 لایحه برنامه آمده بود؛ به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی شهرهای زیر دوازده هزار نفر جمعیت و روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به نمایندگی از طرف متقاضیان، برای شهرهای مذکور و روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستان نقشه تفکیکی وضع موجود را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال کند.



نقشه های تفکیکی تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن اقدام می نمایند. در صورتی که محدوده مورد عمل قبلا تحدید حدود شده باشد پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین، صورت جلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضا نماینده بنیاد مسکن وشورای اسلامی روستا می رسد تا براساس آن به نام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت می باشند، سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.



همچنین در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه کند یا در مالکیت و تصرف اشخاص، اختلاف باشد و در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمان ها و موسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیاتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و فرماندار مطرح و رای مقتضی صادر شود.

