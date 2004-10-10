مشكلات صنعت ساخت و ساز با تاسيس مدارس عالي ساختمان برطرف شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، رييس شوراي مركزي كانون كاردانهاي فني ساختمان با بيان اين مطلب افزود: هدف از ساخت چنين مراكزي بايد آموزش و تربيت افراد كاردان و متخصص ساختمان براي حضور در پروژه هاي اجرايي باشد.

مهدي موذن تصريح كرد: با ايجاد تعامل ميان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، وزارت مسكن و شهرسازي و نيز شوراي مركزي كانون كاردانهاي فني ساختمان و با گذراندن دوره هاي علمي لازم براي آنان مي توان نياز كشور به وجود اينگونه افراد متخصص در سالهاي آينده را برطرف كرد.

وي با اشاره به اين كه تا كنون بيش از بيست هزار نفر به عضويت كانون كاردانهاي فني ساختمان سراسر كشور درآمده اند، گفت: پيش بيني مي شود تعداد واقعي كاردانهاي كشور به 50 تا 60 هزار نفر برسد .

به گزارش خبرگزاري مهر، چندي پيش وزير مسكن و شهر سازي با اشاره به مشكلات فراواني كه دركارگاههاي كشوربراي بكارگيري فنون علمي تهيه و اجراي بتن وجود دارد ، گفت: در كشور ما به ازاي 80 هزار نفر مهندس تنها حدود 20 هزار نفر كاردان فني وجود دارد و اين در حالي است كه تهيه و اجراي صحيح بتن طراحي شده توسط مهندسان در كارگاههاي كشور اصولا بايد از طريق تكنسينها صورت گيرد .

علي عبدالعلي زاده افزود: به نظر مي رسد در چند سال آينده در سيستم آموزشي كشور بهتر است به جاي پرداختن به مقطع كارشناسي ، بيشترين توجه را به مقطع كارداني و نيز كارشناسي ارشد و دكترا داشته باشيم .

رييس شوراي مركزي كانون كاردانهاي فني ساختمان ، كاردانها را نيروهاي هر چه بيشتر آنان در پروژه هاي اجرايي تاكيد كرد .

وي دليل عدم تمايل و گرايش كاردانها براي عضويت در كانونهاي فني ساختمان را مهيا نبودن شرايط جذب آنان در پروژه هاي اجرايي دانست و افزود: غليرغم صدور پروانه اشتغال آنان از طريق وزارت مسكن و شهرسازي ، زمينه اشتغال آنان كماكان وجود ندارد .

موذن اظهار داشت : بايد زمينه حضور كاردانها در صنعت ساخت و ساز جدي تر گرفته شود تا علاوه بر اشتغال زايي احداث ساختمانها با نظارت مستمر آنان انجام شود و در صورت تحقق اين موضوع مشكلات اين صنعت به حداقل كاهش خواهد يافت .