تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز چهار‌شنبه سوم آذرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با هفدهم ذیحجه سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و چهارم نوامبر سال 2010 میلادی.

- دوازدهمین روز از شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی امروز با حضور ورزشکاران ایرانی در شهر گوانگجوی چین پیگیری می‌شود.

- مراسم انتخاب بهترین‌های فوتبال آسیا در سال 2010 امروز در حالی در کوالالامپور مالزی برگزار می‌شود که کشورمان در بخش‌های جایزه رفتار جوانمردانه، بهترین فدراسیون، تیم فوتسال آقایان، باشگاه(ذوب آهن اصفهان)، مربی زن(شهرزاد مظفر) و بازیکن مرد(فرهاد مجیدی و فرشید طالبی) و بازیکن مرد فوتسال(وحید شمسایی و محمد طاهری) نامزد دریافت جایره سال آسیا است.

- روز پنجم از دور برگشت رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه A:

* اینتر ایتالیا - توئنته هلند

* تاتنهام انگلستان - وردربرمن آلمان

گروه B:

* هاپوئل تل آویو - بنفیکای پرتغال

* شالکه آلمان - لیون فرانسه

گروه C:

* گلاسکو رنجرز اسکاتلند - منچستریونایتد انگلستان

* والنسیای اسپانیا - بورسا اسپور ترکیه

گروه D:

* روبین کازان روسیه - کپنهاگن دانمارک

* پاناتینایکوس یونان - بارسلونای اسپانیا

تیم ملی فوتسال ایران به همراه تیم‌های ژاپن و ازبکستان نامزد دریافت جایزه بهترین تیم فوتسال آسیاست و کشورمان به همراه چین و ژاپن گزینه‌های دریافت قاره کهن در سال جاری میلادی هستند.

ایران در بخش‌های