حجت الاسلام عبدالحسن نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کلیدی ترین نکته غدیر مسئله رهبری امت است.

وی افزود: از آنجا که بشر بدون راهنما نمی تواند زندگی کند و عقل بشری به این نتیجه رسیده که انسان بدون راهنما، ولی، هادی و مرشد نمی تواند زندگی کند و جامعه نیز بدون رهبری بخوبی اداره نمی شود، این امر درسی است که غدیر به ما آموخته است.

نواب گفت: از مسئله غدیر درمی یابیم که خداوند پیامبر خود را موظف می کند که باید امت را رها نکرده و تکلیف آنها را روشن کنید و این امر را اکمال دین و اتمام نعمت دانسته است.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم اظهار داشت: غدیر از دو منظر حائز اهمیت است اول اینکه خداوند تکلیف بندگان را روشن کرده و دیگر اینکه فردی که برای امامت در غدیر انتخاب شده دارای ویژگی فوق العاده ای بوده است. وی فردی بود که حتی رقبا و مخالفین وی ویژگیهای فوق العاده وی را مورد تصدیق قرار می دادند.

وی یادآور شد: زمانی که فردی مرافعه ای را پیش خلیفه دوم می برد، وی آن را به علی ابن ابی طالب(ع) ارجاع می دهد و می گوید وی مولای من و مولای همه مؤمنان است و هر کس وی را نپذیرد مسلمان نیست، این امر بسیار مهم است که همه به عظمت امام اول شیعیان واقف بوده اند.

حجت الاسلام نواب با اشاره به اینکه خلیفه اول و دوم کاری بدون مشورت با امیر المومنین انجام نمی دادند گفت: مسئله غدیر درس رهبری و یکی مسئله شخصیتی است که آن روز انتخاب شد و آن امیرالمؤمنین بود که بهترین مردم و عابدترین آنها پس از رسول خدا(ص) در زمین محسوب می شود.