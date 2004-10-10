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۱۹ مهر ۱۳۸۳، ۱۶:۱۱

مسئول دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم:

بهداشت روان در توسعه پايدار از جايگاه ويژه اي برخوردار است

مسئول دفتر مركزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در نشست خبري كه به مناسبت روز جهاني بهداشت روان برگزار شد، گفت: مباحث بهداشت روان از جمله مباحثي است كه از آن غفلت مي شود به طوري كه در زندگي فردي و در سطح كلان هم از نظر اهميت در اولويت آخر قرار دارد.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دكتر پورشريفي افزود: بهداشت روان در بحث توسعه به خصوص توسعه پايدار از جايگاه ويژه اي برخوردار است.

وي تصريح كرد: فقدان درج روز جهاني و هفته بهداشت روان در تقويم هاي رايج يكي از مصاديق بي توجهي به مسائل بهداشت روان است كه به نظر مي رسد يكي از دلايل آن غيرملموس بودن نتايج حاصله يا بطئي بودن دستاوردهاي فعاليت در اين زمينه است.

پورشريفي عمده فعاليت هاي دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مراكز مربوط را برگزاري مسابقه سراسري بهداشت روان، برگزاري همايش ها و سخنراني هايي با موضوع بهداشت روان، اجراي دوره هاي آموزشي و برنامه هاي نوآورانه ، توزيع نشريه پيام مشاور و گاهنامه بهداشت رواني ويژه دختران دانشجو و برگزاري 2 كارگاه آموزشي ويژه رابطان تخصصي پيشگيري از مصرف مواد مخدر و محيط هاي خوابگاهي عنوان كرد.

کد مطلب 119748

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