ابرازتمايل جان وو به همكاري با نيكلولاس كيج

" جان وو"

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين كارگردان كه تا به حال فيلمهاي "دستمزد " ،"ماموريت غيرممكن " وتغييرچهره " را دركارنامه هنري اش ثبت كرده درصدد است كه از حضور" كيج " درفيلم " او- مرد " استفاده كند.

اين اثربراساس كتاب " اربابهاي دنيا " جلودوربين مي رود اما ازآنجايي كه " نيكولاس كيج " قرارداد حضوردرفيلم " روح سوار" را امضا كرده اين امكان وجود د ارد كه نتواند درفيلم " جان وو" به ايفاي نقش بپردازد.

ازديگرانتخابهاي كارگردان براي حضوردراين فيلم مي توان به " جيسون لوييس " اشاره كرد كه به تازگي بازي درفيلم " ژاكت " را به پايان رسانده است.

