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۱۹ مهر ۱۳۸۳، ۱۵:۰۰

در پيش توليد فيلم "او -مرد " اتفاق افتاد

ابرازتمايل جان وو به همكاري با نيكلولاس كيج

جان وو، كارگردان نامي سينما اين روزها درصدد است كه توافق نيكولاس كيج بازيگر را براي حضوردرپروژه جديدش بدست آورد.

" جان وو"

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين كارگردان كه تا به حال فيلمهاي "دستمزد " ،"ماموريت غيرممكن " وتغييرچهره " را دركارنامه هنري اش ثبت كرده درصدد است كه از حضور" كيج " درفيلم " او- مرد " استفاده كند.
اين اثربراساس كتاب " اربابهاي دنيا " جلودوربين مي رود اما ازآنجايي كه " نيكولاس كيج " قرارداد حضوردرفيلم " روح سوار" را امضا كرده اين امكان وجود د ارد كه نتواند درفيلم " جان وو" به ايفاي نقش بپردازد.
ازديگرانتخابهاي كارگردان براي حضوردراين فيلم مي توان به " جيسون لوييس " اشاره كرد كه به تازگي بازي درفيلم " ژاكت " را به پايان رسانده است.

کد مطلب 119749

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