خودیابی از مولفه های مهم بسیج است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جعفر قدیری عصر سه شنبه در نشست شورای بسیج ورزشکاران با فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) استان خراسان جنوبی گفت: در مقوله بسیج ورزشکاران باید منسجم تر به برنامه ها بپردازیم.

وی بسیج ورزشکاران را به عنوان پل ارتباطی بین جامعه ورزش و بسیج دانست و افزود: فقدان انسجام تشکیلاتی در بسیج ورزشکاران مشهود است و بایستی در این زمینه فعال تر عمل شود.

وی گفت: انجام فعالیتهای بسیج ورزشکاران موسمی و موقتی بوده است برنامه ریزی مدون در این زمینه تاکنون صورت نگرفته است.

قدیری عدم معرفی همه جانبه بسیج ورزشکاران در بین هیئت ها و کانون های ورزشی را نیز از نقاط ضعف این شورا برشمرد و اظهارداشت: فقدان یک تقویم ورزشی منسجم برای این شورا از دیگر دیگر نقاط ضعف این شورا است که باید در زمینه تهیه آن بکوشیم.

وی بیان داشت: در مجموع یکی از حوزه هایی که بسیج می تواند باعث همدلی در بین اقشار و نسل های مختلف باشد شورای بسیج ورزشکاران می باشد که لزوم توجه بیشتر به آن را از سوی مسئولین بسیج و تربیت بدنی استان طلب می کند.

رئیس شورای بسیج ورزشکاران خراسان جنوبی افزود : مقوله مذهب و اخلاق باید در میادین ورزشی پررنگ تر شود و پایگاه های مذهبی ورزش استان نیز افزایش یابد.

وی با بیان اینکه اهداف عملیاتی شورای ورزشکاران استان باید تعریفی مجدد شود، تاکید کرد: یکی از مولفه های مهم در بسیج خودیابی است که اگر قوت بگیرد خودسازی و سازندگی را بدنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: ما تلاش می کنیم که بسیج ورزشکاران و دامنه فعالیت های آن گسترده تر و پر فروغ تر از گذشته شود.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی نیز گفت: یکی از مشکلات حوزه بسیج عدم کارکرد تشکیلاتی به طور منظم و سیستماتیک است که باید در صدد رفع آن باشیم تا قابلیت کارکرد تشکیلات را افزایش و به اهداف مد نظر و ایده آل برسیم.

سرداریعقوب علی نظری افزود: وجود شوراهای مختلف که از اقشار فعال بسیج هستند در برخی مقاطع دارای فراز و نشیب هایی است که تاثیر گذاری آن در روند امور ملموس است و ما حصل آن در افزایش کمیت و کیفیت ضریب سازمانی موثر است.

وی ادامه داد: از سال آینده کلیه برنامه ها و فعالیت های شوراها در اختیار مجموعه بسیج قرار خواهد گرفت تا برنامه های عملیاتی تبدیل به اهداف استانی شود و به رویکردهای اصلی از جمله انسجام و گسترش برنامه های فرهنگی نزدیک تر شویم.

سردار نظری بسیج را حلقه اتصال آحاد مردم و نظام دانست و بیان کرد: بسیج ورزشکاران نیز حلقه اتصال کیفی و محکم قشر ورزشکار با نظام است که اهداف عملیاتی آن باید ترسیم شود چراکه در جذب و پیوند مردم با نظام نیز موثر است.

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی افزود: باید ضرورت انسجام تشکیلاتی در درون بسیج و شوراهای آن دیده شود و محورهای خودسازی، بصیرت و سازندگی اعم از فردی و سازمانی و نیز آمادگی دفاعی باید در بسیجیان رشد پیدا کند.

وی گفت: با توجه به نگاه تحولاتی و ساختاری در بسیج امیدواریم که شوراها و اقشار فعال تر شوند و تعیین سیاستهای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد های اجرایی نیزدر برنامه های شوراهای بسیج قرارگیرد.