پیروزی کبدی کاران زن برابر مالزی و صعود به مرحله نیمه نهایی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، تیم ملی کبدی زنان ایران در سومین روز از رقابتهای این رشته در بازیهای آسیایی گوانگجو و در آخرین دیدار خود در چارچوب دور مقدماتی به مصاف تیم مالزی رفتند. نماینده کشورمان در این دیدار با نتیجه 73 بر 10 برابر تیم مالزی به پیروزی رسید.

کبدی کاران زن کشورمان با این پیروزی به عنوان تیم دوم گروه خود جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را کسب کرد. این تیم فردا در مرحله نیمه نهایی به مصاف تیم هند می رود. تیم مردان ایران هم به عنوان تیم دوم دور مقدماتی جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را بدست آورد.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.