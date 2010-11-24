  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ آذر ۱۳۸۹، ۸:۴۲

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

پیروزی کبدی کاران زن برابر مالزی و صعود به مرحله نیمه نهایی

پیروزی کبدی کاران زن برابر مالزی و صعود به مرحله نیمه نهایی

تیم ملی کبدی زنان ایران با پیروزی برابر مالزی به عنوان تیم دوم راهی مرحله نیمه نهایی بازیهای آسیایی شدند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، تیم ملی کبدی زنان ایران در سومین روز از رقابتهای این رشته در بازیهای آسیایی گوانگجو و در آخرین دیدار خود در چارچوب دور مقدماتی به مصاف تیم مالزی رفتند. نماینده کشورمان در این دیدار با نتیجه 73 بر 10 برابر تیم مالزی به پیروزی رسید.

کبدی کاران زن کشورمان با این پیروزی به عنوان تیم دوم گروه خود جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را کسب کرد. این تیم فردا در مرحله نیمه نهایی به مصاف تیم هند می رود. تیم مردان ایران هم به عنوان تیم دوم دور مقدماتی جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را بدست آورد.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.

کد مطلب 1197494

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها