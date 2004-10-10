برگزاري همزمان انتخابات مياندوره اي مجلس و رياست جمهوري غيرقانوني است

حميد رضا حاجي بابايي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، با اشاره به رد لايحه تعويق انتخابات مياندوره اي مجلس تا زمان انتخابات سال آينده رياست جمهوري در مجلس گفت: برگزاري انتخابات ميان دوره اي همراه با انتخابات رياست جمهوري غير ممكن است .



وي با تاكيد بر اينكه طبق قانون اين انتخابات بايد حد اكثر تا 6 ماه بعد از انتخابات مجلس شوراي اسلامي برگزار شود گفت : در مجلس ششم طرحي مبني برتعويق انتخابات ميان دوره اي تهران تا خرداد 84 به تصويب رسيد اما با توجه به عدم تصويب لايحه تعويق انتخابات ساير حوزه هاي باقيمانده ، انتخابات ميانددوره اي مجلس در اين حوزه ها بايد درموعد مقرر برگزار شود .



حاج بابايي تاكيد كرد : قطعا وزارت كشور و شوراي نگهبان در چارچوب قانون عمل خواهند كرد . نماينده مردم همدان در باره مشكل حوزه انتخابيه بابلسر و فريدون كناركه زمينه ساز تصميم شوراي نگهبان و وزارت كشورمبني بر تعويق انتخابات شده است گفت : اين مشكل بايد بين شوراي نگهبان و وزارت كشور حل شود و ارتباطي به مجلس ندارد .



وي درخصوص حل ابهام قانوني استعفاي منتخب مردم اين حوزه انتخابيه پس از تاييد شوراي نگهبان و بازپس گيري استعفا پيش از تشكيل مجلس و بررسي اعتبار نامه ها گفت : اقداماتي در اين زمينه درمجلس درحال انجام است .



مجلس شوراي اسلامي يازدهم شهريور به كليات لايحه دوفوريتي برگزاري همزمان انتخابات مياندوره ‌اي مجلس و رياست جمهوري راي نداد.

نمايندگان مخالف اين لايحه معتقدند برگزاري همزمان انتخابات باعث تضييع حق مردم در حوزه‌ هايي كه قرار است انتخابات در آنها همزمان با انتخابات رياست جمهوري برگزار شود ، خواهد شد زيرا كه اين حوزه ها تا آن زمان بدون نماينده خواهند ماند.

حوزه هاي انتخابيه، بم، گرمسار، ايرانشهر، قزوين، مرند و جلفا، شيراز و حوزه انتخابيه جنجالي بابلسر و فريدونكنار فعلا در مجلس نماينده ندارند .