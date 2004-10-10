احمد رضا عابدزاده كاپيتان سابق تيم ملي فوتبال كشورمان با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: آلمان صاحب فوتبالي كاملا حرفه اي است وحتي بازيكنان جوان آلمان هم ثابت كردند آلمان ازفوتبالي با پشتوانه وسيستماتيك برخورداراست ودرهمين ديدارشاهد بوديم كه آنها ازحداقل موقعيتهايي كه براي گلزني بدست آوردند، نهايت استفاده را بردند وهرگزتحت تاثيرجوورزشگاه وميزباني ما قرارنگرفتند.

عابدزاده افزود: تيم ما در نيمه اول موقعيتهاي خوبي براي گلزني داشت، ولي آمادگي دروازه بان آلمان اين موقعيتها را ازتيم ما گرفت ونشان داد داشتن يك دروازه بان آماده تا چه اندازه مي تواند درپيروزي يك تيم نقش داشته باشد. آلمانها همواره دروازه بانان خوبي داشتند ودراين ديدارهم با اتكا به همين نقطه قوتشان توانستند تيم پيروزميدان باشند.

دروازه بان اسطوره اي فوتبال ايران درمورد عملكرد ابراهيم ميرزاپوردراين ديداراظهارداشت: ميرزاپورروي گل اول ديد لازم را نداشت ومدافعين نبايد اجازه ضربه زدن به بازيكن آلمان را مي دادند. روي گل دوم هم مدافعين ما غافلگيرشدند واصل يارگيري را رعايت نكردند واجازه دادند مهاجم حريف به راحتي ضربه سربزند. هرچند با توجه به اينكه ميرزاپوردرمسيرتوپ قرار داشت مي توانست واكنش بهتري روي اين صحنه داشته باشد.

كاپيتان سابق تيم ملي درباره ديدارحساس روزچهارشنبه مقابل قطرتصريح كرد: به نظرمن اگرتيم ملي بازي كه درنيمه اول مقابل آلمان انجام داد را برابر قطرارائه كند به راحتي مي توانيم قطررا درزمين خودش شكست دهيم. البته برانكو بايد مراقب حرفه اي گري قطريها باشد. عربها معمولا دراينگونه بازيها براي رسيدن به پيروزي به هركاري دست مي زنند وبايد تمام بازيكنان را نسبت به حرفه اي گري قطريها آگاه كنيم.

وي درپايان گفت: با پيروزي برقطرراه صعود ما به جام جهاني هموارخواهد شد ودرمرحله بعد با توجه به صعود دوتيم ازهر گروه كارساده تري براي رسيدن به جام جهاني پيش روخواهيم داشت.