به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اولیایی با بیان اینکه بحث فناوری سلامت حدود سه سال است در وزارت بهداشت آغاز شده گفت: بر همین اساس هیچ دستگاه سنگین پزشکی بدون ارزیابی فناوری سلامت نباید وارد کشور شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در مورد گایدلاین نویسی (راهنماهای بالینی) در وزارت بهداشت اظهار داشت: کار بسیار بزرگ و اساسی در سطح کشور در حال انجام است تا براساس آن گایدلاین نویسی به صورت انبوه با کمک برنامه‌های بومی‌سازی و راهنماهای بالینی و ایجاد ظرفیت لازم در این مورد آغاز شود.

اولیایی گفت: همیشه شروع یک کار بزرگ نیاز به تمهیدات اساسی دارد، چنانکه هنگامی که می‌خواستیم ارزیابی فناوری سلامت را هم تدوین کنیم متخصص لازم که مدل اقتصادی آن را نشان دهد، وجود نداشت اما عاقبت این کار انجام شد و هم اکنون همه دستگاه‌ها ارزیابی می‌شوند.

