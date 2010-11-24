رئیس جدید موساد در روزهای آینده معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، "بنیامین نتانیاهو" در سخنانی اعلام کرد که اسامی نامزدهای ریاست سرویس اطلاعات خارجی این رژیم (موساد) به زودی اعلام می شود.

بر این اساس با پایان یافتن مسئولیت هشت ساله "معیر داگان" در راس سازمان جاسوسی اسرائیل، یکی از این نامزدها که "یووال دیسکین" رئیس شین بت (سازمان امنیت داخلی) نیز جزو آنان است، جانشین وی خواهد شد.

این گزارش مدعی است که داگان عملکرد مثبتی در موساد داشته و هیچ یک از اسلاف وی تا کنون نتوانسته اند این میزان اعتماد دولتمردان صهیونیست را جلب نمایند. در حال حاضر رایزنیهای نتانیاهو با مقامهای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی جهت یافتن گزینه مناسب برای این سمت ادامه دارد.

هر چند به نظر می رسد هنوز اختلافهایی بین نتانیاهو و "ایهود باراک" وزیر جنگ اسرائیل برای معرفی نامزد نهایی رئیس جدید موساد وجود داشته باشد، اما منابع نزدیک به نتانیاهو گفته اند که به احتمال زیاد دیسکین گزینه اصلی مورد تایید دو طرف برای این سمت است.

گفتنی است در پی رسوائی به وجود آمده برای تل آویو به دلیل ترور"محمود المبحوح" یک فرمانده حماس در دبی، کابینه رژیم صهیونیستی با ادامه فعالیت رئیس دستگاه جاسوسی (موساد) این رژیم مخالفت کرد. داگان درخواست کرده بود تا ریاست وی بر موساد به مدت یک دوره دیگر ادامه یابد، اما مقامات رژیم صهیونیستی با این خواسته مخالفت کردند.