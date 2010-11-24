"غدیر" عید امامت و ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام محسن تاج لنگرودی عصر سه شنبه در همایش بزرگ غدیر در گرگان افزود: خداوند به واسطه رحمانیتش مسلمانان را بدون رهبر نمی گذارد و ملت باید قدردان ولایت فقیه باشند.

وی درباره دلیل انتخاب امام از سوی خداوند در مکتب شیعه بیان داشت: شیعه اعتقاد دارد که امام را خدا انتخاب می‌کند و چون خدا اشتباه نمی‌کند، کسی را بر می‌گزیند که وی نیز اشتباه نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: شیعه تنها مکتبی است که مردم در انتخاب پیشوای خود در آن هیچ اختیاری ندارند و انتخاب امام تنها از سوی خداوند انجام می‌شود.

استاندار گلستان نیز از ولایت فقیه به عنوان عوامل اصلی وحدت در جامعه نام برد و گفت: کشور بدون حمایت شرق و غرب و به لطف ولایت فقیه در راه توسعه گام بر می بردارد.

جواد قناعت بیان داشت: باید حول محور ولایت فقیه گام برداشت و ولایت فقیه موجب بیمه کشور از آسیبها شده است.



حجت‌الاسلام محسن طاهری دبیر ستاد غدیر گلستان نیز اعلام کرد: برنامه های این ستاد در سال جاری حول دو محور امامت و ولایت فقیه اجرا می شود.

این همایش با شرکت محققان و پژوهشگران در سالن جهادکشاورزی گلستان برگزار شد.