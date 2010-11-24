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۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۶

آقا صفری خواستار شد:

نقش دفاتر اسناد رسمی در نقل و انتقال املاک افزایش یابد

نقش دفاتر اسناد رسمی در نقل و انتقال املاک افزایش یابد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس کانون سردفترداران اسناد رسمی کشور از نمایندگان مجلس خواست تا نقش اسناد رسمی را در نقل و انتقال املاک و مستغلات در برنامه پنجم توسعه افزایش دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم آقاصفری شامگاه سه شنبه در گردهمایی سراسری اعضای هیئت مدیره سردفترداران و سردفتریاران کشور در ساری افزود: نقش دفاتر ثبت و اسناد رسمی در نقل و انتقال املاک و مستغلات و انتقالات مربوط اتومبیل در برنامه پنجم توسعه باید افزایش یابد.

وی خاطر نشان کرد: اسناد رسمی تنها محل ثبت رسمی اسناد است بنابراین باید تمام معاملات در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود.

رئیس کانون سردفترداران اسناد رسمی کشور افزود: 50 درصد دعواها در محاکم قضایی ناشی از انجام معاملات عادی است که مردم بدون اگاهی و اطلاع انجام می دهند.

وی افزود: بر اساس برداشت غلط برخی افراد در جامعه،  اشکالات اساسی در قوانین وجود دارد در حالی که عکس این موضوع صادق بوده چرا که بیشترین اختلاف با سازمان ها و ادارات در ناتوانی برداشت آنها از قانون بوده است.

آقاصفری یادآور شد: هدف از برگزاری این همایش به واسطه آشنایی بیشتر سردفترداران و سردفتریاران اسناد رسمی با کارکردها و تجربیات یکدیگر در فضای صمیمی است.

وی اظهار امیدواری کرد: در این گردهمایی ها ضمن تبادل اطلاعات، فضای همدلی و تبادل افکار بین سردفترداران و سردفتریاران تقویت می شود.

کد مطلب 1197583

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