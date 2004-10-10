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۱۹ مهر ۱۳۸۳، ۱۶:۱۰

هفته دوستي كودكان ايران و لبنان برگزار مي شود

هفته دوستي كودكان ايران و لبنان ، همزمان با روز جهاني كودك ، با حضور همسر رئيس جمهوري لبنان و جمع كثيري از شخصيتهاي فرهنگي و اجتماعي لبنان در بيروت گشايش يافت.

به گزارش خبرگزاري " مهر"  به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي اين هفته دوستي كه تا بيست و سوم مهر ماه جاري ادامه خواهد داشت در قالب نمايشگاهي با برنامه هاي متنوع برگزارمي شود.

به گفته سيد محمد حسين هاشمي ، رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در لبنان در اين نمايشگاه بخش هاي ويژه نقاشي ، خوشنويسي ، كار دستي ، كتابهاي كودكان ، سرگرمي ، كارگاههاي خلاقه ، عروسك هاي دارا و سارا فيلم هاي كودكان و عكسهايي از فعاليتهاي كودكان ونوجوانان ايران درمعرض ديد بازديد كنندگان قرار گرفته است.

اندوه اميل لحود ، همسر رئيس جمهوري لبنان و هيات همراه در جريان بازديد از اين نمايشگاه فعاليتهاي جمهوري اسلامي  ايران را در حوزه كودك و نوجوان مورد تحسين قراردادند.

هفته دوستي كودكان ايران و لبنان ، با همكاري رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در لبنان ، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و سازمان دانش آموزي كشور برگزار مي شود.

کد مطلب 119760

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