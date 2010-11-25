فاصله میان نظر و عمل بزرگترین چالش انسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامیه همایش روز جهانی فلسفه که از سی‌ام تا دوم آذر ماه از سوی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در محل کتابخانه ملی برگزار شد، راماکریشنا رائو، رییس انجمن فلسفه هند سخنرانی کرد.

وی در آغاز سخنان خود از مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و برگزارکنندگان همایش روز جهانی فلسفه تشکر کرد و گفت: تا به حال در هیچ همایشی همانند این همایش و این چند روز احساس نزدیک بودن به فلسفه نکرده‌ام. غربیها فکر می‌کنند که فلسفه فقط تئوریزه کردن، میز و صندلی و لوکس بازی است و هیچ چیزی در شرق وجود ندارد.

وی افزود: فرق میان آنچه می‌گوییم و آنچه به آن عمل می‌کنیم، بزرگترین چالش انسانی است؛ اینکه میان رفتار و عمل ما فرق بسیاری وجود دارد چرا که گمان می‌شود که فلسفه همان تئوریک بودن و منطقی بودن است.

این فیلسوف هندی ادامه داد: معنویت بالاترین مرحله کارآمدی انسان است و این معنویت و پیوند میان نظر و عمل همان چشم‌اندازی است که فلسفه شرق به ما نشان می‌دهد، فلسفه‌ای که من می‌توانم خودم و هویتم را در آن بیابم. بنابراین چگونه می‌توان با توجه به این فلسفه به گونه‌ای فکر کرد و به گونه‌ای دیگر عمل کرد.

رائو تصریح کرد: یادگیری سه مرحله دارد. نخستین مرحله یادگیری شنیدن است و دومین مرحله، اندیشیدن درباره آن چیزی است که ما می‌بینیم و می‌شنویم. بیشتر آدمها در این مرحله سوم متوقف می‏شوند و می‏گویند چیزی درست است یا درست نیست. بنابراین عقل در این مرحله می‌تواند به حقیقت نزدیک شود اما نمی‌تواند به حقیقت برسد.

وی خاطرنشان کرد: ما باید مرحله سومی در یادگیری داشته باشیم که همان مدیتیشن است و باید به طور جدی روی آن تمرکز کرد چرا که در این مرحله فرد به جایی می‌رسد که چیزی نمی‌داند.

رائو گفت: مردم می‌دانند سیگار ضرر دارد اما به سیگار کشیدن ادامه می‌دهند چون به این مرحله سوم نرسیده‌اند و میان نظر و عمل آنها فاصله وجود دارد. در مرحله سوم حقیقت در وجود انسان متحقق می‏شود و به نظر من این همایش فرصتی بود تا این مرحله سوم اتفاق بیفتد و من بسیار متأسفم برای کسانی که به اینجا نیامده‌اند.