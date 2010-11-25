به گزارش خبرنگار مهر، رییس همایش روز جهانی فلسفه در آغاز سخنان خود در اختتامیه این همایش گفت: موضوع این همایش "فلسفه: نظر و عمل" بود، موضوعی که اهمیت آن مورد تأیید همه است چرا که نظر و عمل نه فقط در حکمت نظری بلکه در حکمت عملی نیز اهمیت بسیاری دارد.

غلامعلی حداد عادل افزود: ما خوشحالیم که در آسیا و در ایران فلسفه را در فضایی معنوی می‌فهمیم و تجربه می‌کنیم. در سه روزی که این همایش برپا شد، فضایی پدید آمد برای گفتگو و آشنایی با افکار تازه و ما فرصت پیدا کردیم تا با فیلسوفانی از دیگر کشورها و فرهنگها آشنا شویم و فرصت یافتیم تا میراث کهن و ارزشمند خود را در فلسفه اسلامی تا حدودی به میهمانان خود معرفی کنیم.

وی با اشاره به اینکه برگزاری این همایش فرصتی بود تا اعلام کنیم که فلسفه یک اندیشه انتزاعی دور از واقعیت نیست، در ادامه کوشید توضیحاتی نیز درباره رفتار یونسکو مبنی بر کناره‌گیری از همکاری در برگزاری همایش روز جهانی فلسفه ارائه کند: از سال 2002 روز 21 نوامبر به عنوان روز فلسفه اعلام شد که ایران دو سال پیش داوطلب برگزاری این همایش در ایران شد. از چند ماه پیش زمزمه‌هایی شنیده شد مبنی بر اینکه یونسکو باید رابطه خود را با این همایش قطع کند. البته ما سعی کردیم این مسایل را با مذاکراتی که با یونسکو داشتیم، حل کنیم.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: چهل روز پیش معاون علوم انسانی و اجتماعی یونسکو به ایران آمد و ما او را قانع کردیم که ایران شرایط لازم برای برگزاری این همایش را دارد. پس از آن موافقت‌نامه‌ای نیز میان ایران و یونسکو امضا شد اما ده روز قبل از برگزاری این همایش، یونسکو بدون هیچ مقدمه‌ای از همکاری در برگزاری این همایش انصراف داد.

وی خاطرنشان کرد: ما این اعلام انصراف را تأسف‌آور می‌دانیم و آن را به معنی تسلیم یونسکو در برابر قدرتهای سلطه‌گر دنیا می‌دانیم. آنچه درباره این همایش اتفاق افتاد ما را نگران می‌کند. ما در موجه بودن حقوقی این تصمیم بنا بر ضوابط حقوقی خود یونسکو تردید جدی داریم و حق پیگیری این امر را برای خود محفوظ می‌دانیم و تصور می‌کنیم آنکه ضرر کرده است ما نبودیم بلکه یونسکو بود.