رباط پای سعید احمدی پاره شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، سعید احمدی کشتی گیر وزن 60 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد ایران که روز سه شنبه در دیدار رده بندی برابر حریفی از چین بازنده شد و به مدال نرسید، با رباط پاره مبارزه اش را به انتها رساند.

احمدی در طول کشتی با این کشتی گیر چینی مصدوم بود و به سختی مبارزه می کرد اما حریف چینی در زمان باقیمانده روی همان پای مصدوم احمدی کار کرد تا مصدومیتش تشدید شود. در پایان این مسابقه سعید احمدی در بیمارستان مورد معاینه قرار گرفت و مشخص شد که دچار پارگی رباط پا شده است.

سعید احمدی با شکست برابر حریفی از چین به عنوان پنجم رقابتهای کشتی آزاد شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی دست یافت. حسن رحیمی هم به مدال نرسید و او هم عنوان پنجم را به خود اختصاص داد.