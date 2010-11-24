به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنال دیشب در ورزشگاه "مونیسیپال" با نتیجه 2 بر صفر مقابل میزبان خود براگای پرتغال تن به شکست داد و در خطر حذف از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا قرار گرفت.

آرسن ونگر که بشدت مبهوت بود، در این خصوص اظهار داشت: نتیجه ناامیدکننده ای گرفتیم. البته فکر می کنم بداقبال هم بودیم. داور یک پنالتی تیم ما را نگرفت و این نشان می دهد که داور پنجم کاملا چیز بی فایده ای است.

سرمربی آرسنال با اشاره به اینکه تیمش از بخت صعود به دور حذفی برخوردار است، تصریح کرد: اطمینان دارم که صعود می کنیم.

بر پایه گزارش اسکای اسپورتس، سسک فابرگاس و ابوئه در این دیدار آسیب دیدند و به بازی روز شنبه با آستون ویلا در چارچوب رقابت های لیگ برتر نخواهند رسید.