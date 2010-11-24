جنگلهای هیرکانی ثبت جهانی شد

به گزارش خبرنگارمهر در گرگان، علی اوسط منتظری شامگاه سه شنبه در همایش درختان پاییزی بومی گرگان افزود: این اقدام در حفظ و صیانت از این جنگل های ارزشمند تاثیر بسزایی دارد.

وی اظهار داشت: در جهان، مقوله جدید جنگل داری شهری مطرح است که حاصل تمدن صنعتی است و گرایشات به سمت ایجاد فضاهای زندگی با الهام از طبیعت است که پایه و اساس آن استفاده از گونه های طبیعی در شهر است.

وی خاطرنشان کرد: موضوع جنگلداری شهری یکی از موضوعات جدید روز دنیاست و در دنیا اکوسیستم جنگلی از پیچیده ترین اکوسیستمهای کره زمین است.

منتظری عنوان کرد: علمای علم جنگل از چند منظر، جنگل را تقسیم می کنند که مناطق جغرافیایی، رویشی، شکل ظاهری و نوع گونه ها از جمله آن است.

معاون مناطق مرطوب و نیمه مرطوب سازمان جنگلها بیان داشت: در این حوزه، جنگلهای پهن برگ، قسمت عمده از نیمکره شمالی را به خود اختصاص داده است.

وی یادآور شد: در منطقه شیری که خزان کننده است و جنگلهای ما در این تقسیم بندی واقع شده است، حدود 16 میلیون هکتار جنگل در این منطقه قرار دارد.

منتظری گفت: حدود 56 کشور جهان، شرایطی مانند ایران دارند و از این میزان، یک میلیون و 943 هزار هکتار در جنگلهای منطقه هیرکانی شمال است.



معاون مناظق مرطوب و نیمه مرطوب سازمان جنگلها، آبخیزداری و مراتع کشور عنوان کرد: گرگان، خواستگاه و پایگاه اصلی جنگلهای هیرکانی است.