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۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۹

جنگلهای هیرکانی ثبت جهانی شد

جنگلهای هیرکانی ثبت جهانی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون مناطق مرطوب و نیمه مرطوب سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: جنگلهای هیرکانی شمال به عنوان میراث طبیعی جهان از سوی ایران ثبت جهانی شده است.

به گزارش خبرنگارمهر در گرگان، علی اوسط منتظری شامگاه  سه شنبه در همایش درختان پاییزی بومی گرگان افزود: این اقدام در حفظ و صیانت از این جنگل های ارزشمند تاثیر بسزایی دارد.

وی اظهار داشت: در جهان، مقوله جدید جنگل داری شهری مطرح است که حاصل تمدن صنعتی است و گرایشات به سمت ایجاد فضاهای زندگی با الهام از طبیعت است که پایه و اساس آن استفاده از گونه های طبیعی در شهر است.
 
وی خاطرنشان کرد: موضوع جنگلداری شهری یکی از موضوعات جدید روز دنیاست و در دنیا اکوسیستم جنگلی از پیچیده ترین اکوسیستمهای کره زمین است.
 
منتظری عنوان کرد: علمای علم جنگل از چند منظر، جنگل را تقسیم می کنند که مناطق جغرافیایی، رویشی، شکل ظاهری و نوع گونه ها از جمله آن است.
 
معاون مناطق مرطوب و نیمه مرطوب سازمان جنگلها بیان داشت: در این حوزه، جنگلهای پهن برگ، قسمت عمده از نیمکره شمالی را به خود اختصاص داده است.
 
وی یادآور شد: در منطقه شیری که خزان کننده است و جنگلهای ما در این تقسیم بندی واقع شده است، حدود 16 میلیون هکتار جنگل در این منطقه قرار دارد.
 
منتظری گفت: حدود 56 کشور جهان، شرایطی مانند ایران دارند و از این میزان، یک میلیون و 943 هزار هکتار در جنگلهای منطقه هیرکانی شمال است.
 
معاون مناظق مرطوب و نیمه مرطوب سازمان جنگلها، آبخیزداری و مراتع کشور عنوان کرد: گرگان، خواستگاه و پایگاه اصلی جنگلهای هیرکانی است.
کد مطلب 1197638

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