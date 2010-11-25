به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، فردین معصومی کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در دور نخست مبارزات وزن 120 کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی گوانگجو صبح امروز پنجشنبه در دو تایم مقابل " آرتور تایمازوف" دارنده چهار مدال طلای جهان و المپیک مانند فینال بازی‌های آسیایی دوحه شکست خورد و با توجه به فینالیست شدن این کشتی گیر روسی الاصل به گروه بازنده‌ها رفت.

معصومی ظهر امروز در گروه بازنده‌ها ابتدا باید به مصاف "آیال لازاریف" از قرقیزستان برود و در صورت پیروزی برای کسب مدال برنز با "نورزان کاتایف" از قزاقستان روبه‌رو خواهد شد.