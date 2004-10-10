تيم ملي فوتبال كشورمان فردا راهي قطرمي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم ملي فوتبال كشورمان پس ازانجام بازي دوستانه شنبه شب مقابل تيم ملي فوتبال آلمان از امروزتمريناتش را براي ديداربا قطرآغازمي كند.

براساس اين گزارش، كاروان تيم ملي فوتبال كشورمان ساعت 10 صبح فردا ازطريق فرودگاه مهرآباد راهي دوحه خواهد شد تا خود را براي انجام ديداربرگشت مقابل قطرآماده كند. اين ديدارچهارشنبه شب درورزشگاه اصلي شهردوحه برگزارخواهد شد. تيم كشورمان درصورت پيروزي برقطرتا حدود بسيار زيادي صعودش به مرحله بعدي رقابتهاي مقدماتي جام جهاني را قطعي خواهد كرد. تيم ملي كشورمان درديداررفت كه درورزشگاه آزادي تهران برگزارشد با سه گل قطررا شكست داده بود.

تيم ملي كشورمان را دراين سفر18 بازيكن و8 همراه تشكيل مي دهند كه قراراست بلافاصله پس ازورود به اين كشوردرهتل بين المللي كنتينانتال قطراسكان يابند.

علي دايي كاپيتان تيم ملي فوتبال كشورمان كه بدليل مصدوميت حضورش دراين ديداردرپرده ابهام قراردارد، نيز بدليل برگزاري مراسم اهداي نشان شجاعت ازسوي رئيس جمهوردرروزسه شنبه با يكروزتاخير به جمع سايرملي پوشان درقطرملحق خواهد شد.

گفتني است: ديدار تيمهاي ملي ايران وقطرچهارشنبه شب درشهردوحه قطربرگزارخواهد شد وتيم ملي كشورمان تنها درصورت پيروزي دراين ديدارمي تواند صعود خود را به مرحله دوم مسابقات انتخابي جام جهاني 2006 آلمان مسجل كند.