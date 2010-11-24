تیم فوتسال ناشنوایان ایران به فینال قهرمانی آسیا راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایران که پیش از این صعود خود به رقابت های جهانی سال آینده را قطعی کرده صبح امروز با نتیجه 12 بر صفر مقابل امارات به پیروزی رسید. ایران در دیدار نهایی این رقابت ها عصر امروز به مصاف تایلندی خواهد رفت که پیش از این یک بار موفق به شکست این تیم شده است. تیم های امارات و عربستان هم دیدار رده بندی را برگزار خواهند کرد.

در این رقابت‌ها هشت تیم سنگاپور، ایران، ازبکستان، قرقیزستان، امارات، تایلند، ژاپن و عربستان حضور دارند. پنج تیم اول این رقابت‌ها به مسابقات جهانی راه خواهند یافت.