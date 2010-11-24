به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت مهاجرانی که هم اکنون در مالزی است و خود را برای حضور در این مراسم که از ساعاتی دیگر آغاز میشود، آماده میکند در گفتگو با سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا به سوالات زیر پاسخ داد:
- برای دریافت این جایزه به شما تبریک می گویم. چه احساسی دارید که سهم شما در مربیگری در آسیا توسط AFC به رسمیت شناخته شده است؟
* انجام چنین اقداماتی کار بزرگی است. دعوت از کسانی که در گذشته به فوتبال آسیا خدمت کرده اند و قدردانی از آن ها بسیار اقدام پسندیدهای است. خیلی از ما فکر میکردیم، فراموش شده ایم اما AFC ما را AFC ما را سورپرایز و غافلگیر کرد. امروز من فکر میکنم که یک مهاجرانی جوان هستم. من از AFC و رئیس آن بنهمام تشکر می کنم.
- شما کی و چگونه وارد عرصه مربیگری شدید؟
* شرکت در دورههای مربیگری FIFA اولین قدم برای شروع کار مربیگری من بود.
- در دوران مربیگری خود چه اقدامات قابل توجهی داشته اید و چه افتخاراتی کسب کرده اید؟
* چهار بار قهرمانی در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا، هدایت تیم به المپیک مونترال و جام جهانی 1987 در دهه 70، دوران روشن و باشکوهی را برای من و فوتبال ایران رقم زد. اگرچه من معتقدم که الان اقدامات بنیادی و ریشه ای زیادی باید در فوتبال ما انجام شود، کارهایی که ما در آن دوران به خاطر حمایت های فدراسیون فوتبال از آن بهره بردیم.
- به نظر شما این اقدام AFC (قدردانی از مربیان) چگونه بر روند پیشرفت مربیان آسیایی تاثیر می گذارد؟
* این کار یعنی ارزش قائل شدن و اعتبار دادن به مربیان. ما انتظار نداشتیم که دعوت بشویم.
- آرزوی شخصی و هدف شما در مربیگری چیست؟
* من مربی خیلی با انگیزه ای بودم. هدف من همیشه قهرمانی بوده است.
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