  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۴

انتخابات بهترین بازیکن آسیا/

مهاجرانی: فکر می‌کردیم فراموش شده‌ایم/ AFC ما را غافلگیر کرد

مهاجرانی: فکر می‌کردیم فراموش شده‌ایم/ AFC ما را غافلگیر کرد

هفدهمین دوره مراسم انتخاب برترین های سال فوتبال آسیا در حالی امشب در شهر کوالالامپور مالزی برگزار می‌شود که حشمت مهاجرانی یکی از پرافتخارترین مربیان فوتبال آسیا در این مراسم مورد تقدیر قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت مهاجرانی که هم اکنون در مالزی است و خود را برای حضور در این مراسم که از ساعاتی دیگر آغاز می‌شود، آماده می‌کند در گفتگو با سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا به سوالات زیر پاسخ داد:

- برای دریافت این جایزه به شما تبریک می گویم. چه احساسی دارید که سهم شما در مربیگری در آسیا توسط AFC به رسمیت شناخته شده است؟
* انجام چنین اقداماتی کار بزرگی است. دعوت از کسانی که در گذشته به فوتبال آسیا خدمت کرده اند و قدردانی از آن ها بسیار اقدام پسندیده‌ای است. خیلی از ما فکر می‌کردیم، فراموش شده ایم اما AFC ما را AFC ما را سورپرایز و غافلگیر کرد. امروز من فکر می‌کنم که یک مهاجرانی جوان هستم. من از AFC و رئیس آن بن‌همام تشکر می کنم.

- شما کی و چگونه وارد عرصه مربیگری شدید؟
* شرکت در دوره‌های مربیگری FIFA اولین قدم برای شروع کار مربیگری من بود.

- در دوران مربیگری خود چه اقدامات قابل توجهی داشته اید و چه افتخاراتی کسب کرده اید؟
* چهار بار قهرمانی در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا، هدایت تیم به المپیک مونترال و جام جهانی 1987 در دهه 70، دوران روشن و باشکوهی را برای من و فوتبال ایران رقم زد. اگرچه من معتقدم که الان اقدامات بنیادی و ریشه ای زیادی باید در فوتبال ما انجام شود، کارهایی که ما در آن دوران به خاطر حمایت های فدراسیون فوتبال از آن بهره بردیم.

- به نظر شما این اقدام AFC (قدردانی از مربیان) چگونه بر روند پیشرفت مربیان آسیایی تاثیر می گذارد؟
* این کار یعنی ارزش قائل شدن و اعتبار دادن به مربیان. ما انتظار نداشتیم که دعوت بشویم.

- آرزوی شخصی و هدف شما در مربیگری چیست؟
* من مربی خیلی با انگیزه ای بودم. هدف من همیشه قهرمانی بوده است.

کد مطلب 1197656

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها