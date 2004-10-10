استادان و دانشجويان دانشگاه آنكارا از موسيقي ايراني استقبال كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، در اين مراسم ابتدا پروفسور " سعدالدين كجاترك" از استادان باسابقه گروه زبان فارسي دانشگاه انكارا، ضمن خوشامد گويي به تمامي حضار ترك و ميهمانان ايراني به بيان مشتركات فرهنگي دو كشور ايران و تركيه پرداخت.

در ادامه اين برنامه، گروه موسيقي مذكور به اجراي قطعاتي از موسيقي پاپ ايراني پرداخت كه با استقبال گرم حاضران روبرو شد. از ويژگي هاي مهم اين برنامه، برقراري ارتباط نزديك و صميمي خواننده گروه با مخاطبين ترك بود، تا حايي كه در انتهاي برنامه، سرود " پاينده باد ايران" با مشاركت حضار اجرا شد. اين برنامه يك ساعت و نيم به طول انجانيد.