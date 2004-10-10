بايد پاس را ببريم

سياوش اكبرپورمهاجم تيم فوتبال استقلال تهران با بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" افزود: دراردوي كيش تمرينات ما صبح و عصرجريان داشت وكادرفني درزمين چمن وسالن برنامه هاي آماده سازي خود را به اجرا گذاشتند كه با توجه به تنوع تمرينات و نشاط وشادابي آن فكرمي كنم به تمام اهداف خود دراين سفردست يافته باشيم.

وي درخصوص بازي آينده استقلال مقابل پاس تهران گفت: اين بازي براي ما ازاهميت ويژه اي برخورداراست وبايد به هرشكل كه شده اين تيم را شكست دهيم تا بتوانيم دركورس قهرماني باقي بمانيم. پاس نيزتيم خوبي است كه ازمربي وبازيكنان شايسته اي سود مي برد، اما ما نيزازبازيكنان ومربيان كارآمدي برخورداريم كه مي تواند فاكتورمهمي براي پيروزي ما باشد.

مهاجم شيرازي استقلال درمورد حضورخود دراين مسابقه خاطرنشان كرد: اين نظرمربيان است كه درتركيب باشم يا نه، اما در صورت حضوردرزمين تمام تلاش خودرا بكارخواهم گرفت تا درپيروزي استقلال سهم بسزايي داشته باشم.

اكبرپوردرخصوص بازي تيم ملي نيزاظهارداشت: تيم ملي تنها يك نيمه توانست بازي خوب خود را به نمايش بگذارد، اما در نيمه دوم نتوانست آنگونه كه بايد وشايد درزمين ظاهرشود. با اين وجود براي ديداربا قطركه براي فوتبال ما ازاهميت زيادي برخورداراست اين بازي محك بسيارخوبي بود واميدوارم بتوانيم دراين مسابقه حساس علاوه برارايه يك بازي خوب نتيجه مورد نظررا نيزكسب نماييم.