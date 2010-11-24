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۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۰

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

قاسمی در رده‌بندی شکست خورد/ دست دومین کاراته‌کا ایران از مدال کوتاه ماند

قاسمی در رده‌بندی شکست خورد/ دست دومین کاراته‌کا ایران از مدال کوتاه ماند

کاراته‌کا وزن 55- کیلوگرم ایران با شکست مقابل نماینده چین تایپه از کسب مدال برنز بازماند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، محمد قاسمی کاراته‌کا کشورمان در وزن 55- کیلوگرم بعد از شکست ورزشکاری از نپال راهی جدول یک چهارم نهایی شد. نماینده کشورمان در این مرحله مقابل کاراته کا افغانستان با نتیجه سه بر یک پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. 

وی در این مرحله برابر کاراته کا مالزیایی با نتیجه یک بر صفر شکست خورد تا در ادامه مسابقات برای کسب مدال برنز مسابقه دهد. محمد قاسمی در این مرحله با کاراته کایی از چین تایپه مبارزه کرد و با نتیجه یک بر صفر شکست خورد و از کسب مدال برنز بازماند. در این وزن نماینده عربستان و مالزی برای کسب مدال طلا مبارزه می کنند.

قبل از این نیز فاطمه قاسمی که خواهر محمد قاسمی است، در نخستین مبارزه خود شکست خورد تا خواهر و برادر به عنوان نخستین نمایندگان کاراته ایران در بازیهای آسیایی به مدال نرسند.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو برگزار می شود.

کد مطلب 1197673

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