افزایش قیمت گازوئیل 15درصد به بهای حمل و نقل می افزاید

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عبدالرسول باقری بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: بیش از 90 درصد از حمل و نقل کالا در کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود چنانچه در سال گذشته 334 میلیون تن کالا حمل شده که این میزان در استان اصفهان حدود 40 میلیون تن بوده و توسط 254 دستگاه در ناوگان جاده‌ای انجام شده است .

وی با اشاره به اینکه حدود چهار هزار و 300 کارت هوشمند برای رانندگان صادر شده افزود: طبق قرارداد کانون حمل و نقل کشوری، تمام رانندگان که کارت هوشمند دارند زیر پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

کامیون‌های چینی خسارات زیادی به ناوگان حمل و نقل وارد کرده است

رئیس کانون حمل و نقل کالای استان اصفهان به بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای اشاره و اظهار داشت: ورود کامیون‌های چینی که با قیمت ارزانی وارد می‌شود خسارت بسیاری به این ناوگان زده و این کامیون‌ها از نظر فنی دارای مشکلات بسیاری است .

وی همچنین به برگزاری سومین همایش سراسری صنعت حمل و نقل کالا در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: این همایش‌ روز چهارشنبه 10 آذر ماه سال جاری، در هتل آسمان اصفهان به مدت یک روز برگزار خواهد شد.

باقری همچنین فعالیتهای این کانون را شامل برگزاری جلسات با مسئولان اجرایی، بررسی مشکلات حمل و نقل، هماهنگی بخش خصوصی و دولتی، بر گزاری نمایشگاهها و همایشهای حمل و نقل، برگزاری دورههای آموزشی ویژه مدیران و متصدیان به منظور ایجاد ایمنی در حمل بار، یکپارچه سازی نرم افزاری در صدور برنامه و احداث شهرکهای جدید حمل و نقل عنوان کرد.

شهرک حمل و نقل در اصفهان ایجاد می‌شود

وی همچنین به احداث شهرک حمل و نقل در استان اصفهان اشاره و افزود: فاز نخست شهرک زرین‌شهر به خاطر نزدیک بودن به کارخانه‌‌های فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و سیمان سپاهان در سال آینده اجرایی می‌شود.