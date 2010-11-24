رئیس جمهور از یک موسسه فعال در امر ازدواج گلستان تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، موسسه زندگی عقلانی جزو سازمانهای مردم نهادی است که در حوزه زنان فعالیت های چشمگیری ازجمله همکاری در اجرای طرح فروغ خانه بادفترامور بانوان و خانواده استانداری نیز داشته است.

محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور در مراسم تجلیل از فعالان حوزه ازدواج، از موسسه زندگی عقلانی از استان گلستان به عنوان سازمان مردم نهاد برتر در زمینه پرداختن به فرهنگ ازدواج تجلیل کرد.

دربخشی از لوح تقدیر آمده است: جناب آقای غلامرضا احمدی مدیر محترم مرکز و دبیرشفای استان گلستان تصویر درخشان تلاش خالصانه شما درمسیر فرهنگ سازی ازدواج آگاهانه، به هنگام ، آسان وپایدار که درقاب زندگی جوان، نقش بسته است نمونه ای دلپذیر ومثال زدنی از تعهد دینی ومیهنی محسوب می شود که امید است فروغ آن تا همیشه پایدار بماند.



گفتنی است، مراسم تجلیل از فعالان حوزه ازدواج با حضور رئیس‌ جمهور در نهاد ریاست جمهوری با حضور مدیران سازمان ملی جوانان در استانها، مدیران کل امور بانوان و مدیران کل امور اجتماعی استانداری ها، دبیران و فعالان شبکه ازدواج استان ها و اساتید مطرح کشور برگزار شد.