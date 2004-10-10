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۱۹ مهر ۱۳۸۳، ۱۷:۵۹

مقامات سودان طرح حمله به خط لوله نفت اين كشور را خنثي كردند

فرماندار يكي از بنادر سودان در درياي سرخ اعلام كرد كه نيروهاي امنيتي سودان طرح حمله به يكي از لوله هاي اصلي نفت را در بندر سودان خنثي كرده اند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه حاتم الوسيله السماني اعلام كرد كه نيروهاي امنيتي چمدانهائي را از شش مظنون ضبط كردند كه حاوي مواد منفجره بوده و با شتر به منطقه اي نزديك خطوط لوله انتقال داده مي شدند .

وي گفت كه خرابكاران موفق به عملي كردن نقشه هاي خود نشدند ليكن آنها توانستند فرار كنند .

اين مقام سوداني اضافه كرد كه ما در حال تقويت تدابير نظامي در اطراف لوله هاي نفتي هستيم و افرادي را مامور مراقبت از لوله ها و تعقيب خرابكاران كرده ايم .

لازم به ذكر است سودان روزانه 350 هزار بشكه نفت توليد مي كند و عليرغم مشكلات موجود سعي دارد توليد روزانه خود را تا سقف 500 هزار بشكه در روز افزايش دهد.

کد مطلب 119770

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