54 درصد اشتغال استان اصفهان صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مرتضی یزدخواستی شامگاه سه شنبه در دیدار صنعتگران اصفهان با معاون وزیر صنایع و معادن، افزود: هم‌اکنون 81 شهرک و ناحیه صنعتی در اصفهان فعال هستند که از نظر تعداد مراکز رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه 54 درصد از اشتغال استان اصفهان، صنعتی است، اظهار داشت: هشت هزار فرصت شغلی در شهرکها و نواحی استان اصفهان وجود دارد و بر همین اساس هشت هزار نفر از افرادی که می‌توانستند بیکار باشند در این مناطق و نواحی مشغول کار شده‌اند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان رتبه نخست زمینهای اختصاص یافته به بخش صنعت را در کشور به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: سه هزار و 700 هکتار زمین به نواحی و بخشهای صنعتی استان اصفهان اختصاص یافته است.

وی خواستار اختصاص اعتبارات لازم به بخش صنعتی شهرکها و نواحی صنعتی استان اصفهان شد و اضافه کرد: در صورتیکه اعتبارات مربوط به بخش صنعتی شهرکها و نواحی صنعتی استان اصفهان به این بخش اختصاص یابد، توسعه کیفی مطلوبی در این بخش رخ خواهد داد.

یزدخواستی همچنین با اشاره به فعالیتهای زیست محیطی که در شهرکهای صنعتی استان اصفهان انجام گرفته است، ادامه داد: مطالعه و ارزیابی 19 پروژه و طرح زیست محیطی در شهر‌کهای صنعتی استان اصفهان انجام شده و مقدمات اجرایی آن در آینده نزدیک فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه فعالیتهای مطلوبی در راستای کاهش ذرات آلاینده زیست محیطی در شهرکهای صنعتی استان اصفهان انجام شده، گفت: احداث شهرک بازیافت و همچنین ایجاد 600 هزار هکتار فضای سبز از پروژه‌های زیست محیطی در بخش شهرکهای صنعتی استان اصفهان محسوب می‌شود که تنها با هدف کاهش ذرات آلاینده زیست محیطی عملیاتی شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در بخش دیگری از صحبتهای خود خواستار فعال سازی بخش خصوصی شد و گفت: به منظور فعال کردن بخش خصوصی در کشور باید تعارفات معمول را کنار بگذاریم و به دنبال عملی شدن این موضوع باشیم.

همکاری بخش خصوصی و دولتی از ملزومات توسعه صنعتی کشور است

وی با تاکید بر اینکه همکاری بخش خصوصی و بخش دولتی از ملزومات توسعه صنعتی کشور است، افزود: برای شکوفا کردن صنعت کشور نیازمند همت و تلاش بخش خصوصی و نظارت و حمایت دولت به شدت احساس می‌شود.

یزدخواستی بر حذف واسطه‌های در تولید و صنعت تاکید کرد و اظهار داشت: به جرات می‌توان گفت تولید کننده و صنعتگر به واسطه‌ها نیازی ندارند و خود از پس تمامی کارها برمی‌آیند.

وی همچنین با اشاره به ویژگی منحصر به فرد اصفهان در زمینه صنعت، تصریح کرد: ویژگیهای منحصر به فرد اصفهان در زمینه صنعت، همه نگاه‌ها را به این منطقه متمرکز کرده و با توجه به همین موضوع، اکنون یک‌هزار نفر عضو فعال اقتصادی در استان اصفهان فعالیت می‌کنند.

صنعتگران مورد بی‌مهری مسئولان قرار گرفته‌اند

رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان نیز در این گردهمایی گفت: متاسفانه صنعتگران به شدت مورد بی‌مهری مسئولان قرار گرفته‌اند.

عبدالوهاب سهل‌آبادی با بیان اینکه کارخانه‌های آجر اصفهان وضعیت مطلوبی ندارند، اظهار داشت: با وجود اینکه بیش از 50 درصد آجر کشور در اصفهان تولید می‌شود مشکلات موجود در تامین مواد اولیه همچنان به قوت خود باقی است و حتی شرایط به گونه‌ای پیش رفته که چند تولید کننده نیز به دادگاه کشیده شده‌اند.

رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تصریح کرد: در صورتیکه به دنبال این هستیم که صنایع پس از هدفمند شدن یارانه‌ها با مشکلات عدیده مواجه نشوند باید ماشین آلات و دستگاه‌های آنان را به تکنولوژی روز دنیا مجهز کنیم تا اصلاحاتی در ساختار آنان به وجود آید و انرژی کمتری مصرف شود.

وی اضافه کرد: به منظور وارد نیامدن ضررهای مالی به صنایع پس از هدفمند شدن یارانه‌ها، کارخانجات و شرکتها باید به تکنولوژی روز دنیا مجهز شوند تا مصرف انرژی در چرخه فعالیت آنها کاهش یابد.

سهل آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالان در بخش نساجی اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: 50 هزار نفر از اشتغال بیمه شده صنعت نساجی کشور مربوط به استان اصفهان است که البته این افراد با مشکلات عدیده‌ای به ویژه در خصوص کالاهای قاچاق وارد شده از کشور چین روبرو هستند.

وی همچنین با بیان اینکه مصرف حاملهای انرژی در کشور بسیار زیاد است، گفت: باید شرایطی فراهم شود تا تکنولوژیهای مورد استفاده به روز شود تا به استاندار مصرف انرژی جهانی برسیم.

رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان همچنین به تعدیل نرخ ارز اشاره کرد و افزود: افزایش توان صادرات از مزایای تعدیل نرخ ارز به رقم بالاتر از رقم موجود و افزایش قیمت ماشین‌آلات صنعتی که عمدتاً وارداتی هستند از معایب آن است.

وی اظهار داشت: شاهد هستیم که دولت در سال جاری و پس از سالها تاخیر نرخ ارز را با قیمتی بالاتر تنظیم و اجرا می‌کند.

سهل آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وجود همبستگی لازمه توسعه در بخش صنعت است، تصریح کرد: متاسفانه در بخش صنعت همبستگی لازم وجود ندارد در صورتیکه این همبستگی و انسجام به صنعت رونق می‌دهد و موجبات توسعه آن را فراهم می‌آورد.

وی همچنین با اشاره به اینکه رفع قسمتی از مشکلات بخش صنعت نیازمند همکاری متقابل صنعتگران است، اضافه کرد: باید شرایطی را فراهم کرد تا صنعتگران به انسجام لازم دست یابند چراکه انسجام در صنعت، عامل مهمی برای حل مشکلات این عرصه محسوب می‌شود.

رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان با بیان اینکه مدیریت صنعت استان اصفهان خواستار حل مشکلات صنعتگران است، افزود: همه مسئولان استانی و کشوری آگاه هستند که صنعت باید پیشرفت داشته باشد.

وی ادامه داد: مدیران و مسئولان استانی باید همکاری لازم را با تشکلهای تشکیل شده در راستای توسعه و پیشرفت استان داشته باشند.

سهل آبادی با بیان اینکه عدم وصول مالی صنعتگران از دیگر مشکلات این عرصه است، تاکید کرد: بخش عمده این مشکل در کارخانه‌هایی است که با بخشهای دولتی همکاری می‌کنند.

بخش خصوصی آماده است ساختار مطلوب اقتصادی بسازد

رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان نیز در این نشست گفت: بخش خصوصی کشور آمادگی کامل دارد که ساختار اقتصادی مطلوبی برای کشور ایجاد کند.

محمود اسلامیان با بیان اینکه اصل 44 به صورت کامل اجرا نشده است، افزود: با وجود اینکه اصل 44 قانون اساسی به صورت کامل اجرا نشده اما همین موضوع به منظور نوعی تابوشکنی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و بر همین اساس بخش خصوصی آمادگی کامل دارد تا یک ساختار مطلوب اقتصادی را در کشور ایجاد کند.

وی با بیان اینکه در برخی از مواقع انتقاداتی نیز به خصوصی سازی در کشور وارد شده، اظهار داشت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، شرکتهای خصوصی باید در اقتصاد کشور به فعالیت بپردازند اما این موضوع اکنون به گونه‌ای پیش رفته است که شرکتهای خصوصی جای خود را به شرکتهای شبه دولتی داده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان همچنین تصریح کرد: در دنیای رقابتی اقتصاد، فعالان برای هرچه بهتر شدن کیفیت و در کنار آن کاهش قیمت تمام شده کالای خود راهکارهایی را اتخاذ می‌کنند که این در نهایت به نفع مصرف‌کننده و در واقع مردم است.

وی اضافه کرد: تنها در صورتی به استانداردهای بالاتری در زندگی دست می‌یابیم که رقابت به عنوان یک اصل در اقتصاد کشور ما پذیرفته شود.

اسلامیان بیان داشت: در کشور ما، صنایعی کمترین بازده را دارند که دولت بیشترین حمایت را از آنها دارد.

وی تصریح کرد: به دلیل پائین بودن کیفیت خودروهای داخلی، سالانه هزاران نفر در جاده‌های کشور با بروز حادثه جان خود را از دست می‌دهند.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: برای رسیدن به نقطه مطلوب پیشرفت در کشور یک سری وظایف را باید بخش خصوصی و بخشی از برنامه‌ها را نیز باید دولت بر عهده بگیرد.

وی با اشاره به اینکه کشور ایران در محدوده جغرافیایی قرار گرفته است که تمام امکانات برای توسعه را دارد، ادامه داد: همچنین با بنادر آزادی که هم در شمال و هم در جنوب کشور واقع شده می‌توانیم به کشورهای همسایه دسترسی داشته باشیم.

اسلامیان افزود: از تلفیق اقدامات دولت و بخش خصوصی در کشور در عرصه اقتصاد به جایگاه واقعی خود در دنیا دست پیدا می‌کنیم.

وی اضافه کرد: با ارتقای سطح آموزشی می‌توانیم خود را به استانداردها در دنیا نزدیک کنیم تا در کنار آن عزت و اقتدار ایران در جهان نیز افزایش یابد.