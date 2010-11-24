30 هزار ایرانی سال گذشته در حوادث ترافیکی جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مشیانه حدادی اظهار داشت: همه ساله یک میلیون و 300 هزار نفر در اثر حوادث ترافیکی در جهان فوت می‌کنند و قریب به 20 تا 50 میلیون نفر معلول یا مجروح می‌شوند.

وی ادامه داد: نزدیک به نیمی از فوتی‌های حوادث ترافیکی را عابرین پیاده، دوچرخه سواران و موتورسواران تشکیل می‌دهند.

حدادی با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود 30 هزار نفر در اثر حوادث ترافیکی فوت کردند و حدود 40 برابر این تعداد در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، خدمت‌رسانی شدند، افزود: لزوم پیشگیری از حوادث ترافیکی بر کسی پوشیده نیست و برای کاهش بار ناشی از حوادث ترافیکی باید جلوی حادثه را بگیریم و تمهیداتی را بیاندیشیم.

به گفته سرپرست اداره پیشگیری از حوادث مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی وزارت بهداشت، امداد رسانی به فرد آسیب دیده در زمان مناسب و رساندن به موقع مصدوم به بیمارستان از جمله فعالیتهایی است که منجر به کاهش بار ناشی از حوادث ترافیکی می‌شود.

وی تصریح کرد: کاهش حوادث ترافیکی رخ نمی‌دهد مگر با همکاری و هماهنگی درون بخشی و همه سازمان‌های متولی ایمنی که وزارت بهداشت در این امر نقش بسزایی دارد و همچنین در کنار آن نقش شهروندان را هم نمی‌توان نادیده گرفت زیرا اگر مردم وظیفه شهروندی خود را رعایت کنند و قانون مدار باشند از حوادث ترافیکی جلوگیری خواهد شد.