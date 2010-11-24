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۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۰

30 هزار ایرانی سال گذشته در حوادث ترافیکی جان باختند

30 هزار ایرانی سال گذشته در حوادث ترافیکی جان باختند

سرپرست اداره پیشگیری از حوادث مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی وزارت بهداشت گفت: حوادث ترافیکی اولین علت بار بیماریها در ایران است به طوری که در سال گذشته حدود 30 هزار نفر در اثر حوادث ترافیکی در کشور فوت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مشیانه حدادی اظهار داشت: همه ساله یک میلیون و 300 هزار نفر در اثر حوادث ترافیکی در جهان فوت می‌کنند و قریب به 20 تا 50 میلیون نفر معلول یا مجروح می‌شوند.

وی ادامه داد: نزدیک به نیمی از فوتی‌های حوادث ترافیکی را عابرین پیاده، دوچرخه سواران و موتورسواران تشکیل می‌دهند.
 
حدادی با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود 30 هزار نفر در اثر حوادث ترافیکی فوت کردند و حدود 40 برابر این تعداد در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، خدمت‌رسانی شدند، افزود: لزوم پیشگیری از حوادث ترافیکی بر کسی پوشیده نیست و برای کاهش بار ناشی از حوادث ترافیکی باید جلوی حادثه را بگیریم و تمهیداتی را بیاندیشیم.
 
به گفته سرپرست اداره پیشگیری از حوادث مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی وزارت بهداشت، امداد رسانی به فرد آسیب دیده در زمان مناسب و رساندن به موقع مصدوم به بیمارستان از جمله فعالیتهایی است که منجر به کاهش بار ناشی از حوادث ترافیکی می‌شود.
 
وی تصریح کرد: کاهش حوادث ترافیکی رخ نمی‌دهد مگر با همکاری و هماهنگی درون بخشی و همه سازمان‌های متولی ایمنی که وزارت بهداشت در این امر نقش بسزایی دارد و همچنین در کنار آن نقش شهروندان را هم نمی‌توان نادیده گرفت زیرا اگر مردم وظیفه شهروندی خود را رعایت کنند و قانون مدار باشند از حوادث ترافیکی جلوگیری خواهد شد.
کد مطلب 1197706

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