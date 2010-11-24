آتش سوزی جنگل گلستان کامل مهار شد/ جنگلهای پهن برگ آسیب ندیدند

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: آتش سوزی آنگونه که برخی رسانه های خارج از استان عنوان کرده اند، نبود و این آتش سوزی در سطح رخ داد و تاجی نبوده است.

وی اظهار داشت: کاهش رطوبت هوا، وزش باد، خشکی، ریزش برگ های پائیزی، زمینه بروز آتش سوزی را در روزهای اخیر در جنگلهای استان تقویت کرده بود.

وی گفت: از سوی دیگر، باتوجه به تعطیلات هفته گذشته و حضور شمار زیادی از طبیعت گردان و گردشگران برای استفاده از طبیعت در سطح عرصه های طبیعی، این عامل نیز امکان حریق را تقویت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: هر چند بسیاری از مهمانان و طبیعت گردان، نکات ایمنی را رعایت می کنند و اگر برخی نیز رعایت نکنند، منجر بروز حوادثی در دل جنگلهای استان می شود.



عامل آتش سوزی مشخص نشده است

مدیرکل منابع طبیعی گلستان در پاسخ به خبرنگار مهر درباره علل بروز آتش سوزی و اینکه آیا آتش سوزی عامل انسانی داشت یا خیر، افزود: تاکنون مشغول اطفای حریق بوده ایم و هنوز دلیل اصلی ایجاد آتش سوزی شناسایی نشده است.

سلامتی خاطرنشان کرد: روستاهای زیادی در استان در حاشیه جنگل واقع شده اند و نیاز به همکاری بیشتر اهالی برای حفظ و صیانت از این عرصه های طبیعی هستیم.

وی عنوان کرد: از همان لحظه اول بروز آتش سوزی در جنگل های استان در حوزه شرق و با توجه به اینکه در تعطیلات بسر می بردیم، نسبت به بسیج تمامی نیروها از جمله پرسنل اداری اقدام شد و این نیروها در عرصه حضور داشتند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلتسان یادآورشد: در کنار نیروهای این سازمان، مدیریت بحران استان، بسیج، سپاه، ارتش، هلال احمر، محیط زیست، نیروهای مردمی، تلاشهای زیادی برای اطفای حریق داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع این حادثه در کمترین زمان ممکن، اطفاء شد و صعب العبور بودن مناطق حادثه دیده از جمله مسائلی بود که روند اطفاء را سخت کرده بود.

حمید سلامتی با بیان اینکه آتش سوزی رخ داده در سطح جنگلهای استان برخلاف اعلام برخی رسانه های خارج استان، نقطه ای بود و ربطی به یکدیگر نداشت، گفت: آتش سوزی در مناطقی از جمله جمشید آباد، عرصه های روستای ترسه، سیجان، خسروآباد رخ داده بود.



جنگلهای پهن برگ حسارت ندیدند



وی یادآورشد: در این حادثه به جنگلهای پهن برگ استان خسارتی وارد نشد و بیشتر خسارتها در سطح بوده تاجی نبوده است.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان با اشاره به تعطیلات پیش رو در هفته جاری، از مسافران و طبیعت گردان خواست، نسبت به رعایت نکات ایمنی در سطح عرصه های منابع طبیعی اقدام کنند.

حمید سلامتی در پاسخ به میزان خسارتهای احتمالی گفت: این خسارتها در دست بررسی و ارزیابی است و بعدا اعلام می شود.

600 هزار لیتر آب برای مهار آتش مصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام ستاد مدیریت بحران گلستان، برای اطفای حریق جنگلها و پارک ملی گلستان از سه بالگرد استفاده شد و این بالگردها هنوز در منطقه حضور دارند.

همچنین آتش در پارک ملی و جنگلهای گلستان با 600 هزار لیتر آب استفاده شد،530 نیروی بسیجی، 50 نیروی هلال احمر و حدود 300 نیروی منابع طبیعی، ارتش، محیط زیست برای مهار این بحران بکار گرفته شد.



آتش سوزی جنگلهای گلستان از روز چهارشنبه در سطحی از مناطق جنگلی سیجان، ریگ چشمه، کیارام و عرصه های روستای ترسه از توابع شهرستان مینودشت آغاز شد.



همچنین در روز پنجشنبه نیز بخشهایی از عرصه های جمشید آباد در حوزه شرق گلستان دچار حریق شد که تلاشهای نیروهای امدادی و ستاد حوادث غیرمترقبه تا شامگاه شنبه برای اطفای این حریق ادامه داشت.



علاوه بر این سطحی از عرصه های جنگلی جنوب پارک ملی گلستان واقع در منطقه صعب العبور و کوهستانی جنوب این پارک دچار حریق شد که با تلاش امدادگران این آتش سوزی شامگاه یکشنبه هفته جاری مهار شد.