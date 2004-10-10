اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با "مهر" :وضعيت تبليغات ديني مطلوب نيست// علي رغم تبليغات متعدد و متنوع نتايج قابل قبولي مشاهده نمي كنيم





نبايداز امكانات حكومت ديني براي نشر تفكرات غير ديني استفاده كرد دكتر عماد افروغ

عماد افروغ رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و نماينده مردم تهران در مورد نقاط ضعف ، دلايل آنها و تبعاتي كه اين ضعف ها بدنبال دارند ، با تأكيد بر اين كه دستگاه هاي فرهنگي كشور از جمله وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي در حيطه وظايف خود موفق عمل نكرده اند گفت : بسياري از دستگاه هاي فرهنگي و رسمي كشور در امر تبليغات ، از منظر جهان بيني ديني برخوردار نبوده اند و در برخي موارد اصل را بر نگاه و نگرش غير ديني دانسته اند كه البته ممكن است در اين ميان چند فعاليت محدود ديني نظير چاپ قرآن و كمك به مساجد را نيز داشته باشند ، اما واقعيت اين است كه تبليغات و فعاليت آنها با جهان بيني ديني همراه نبوده است . وي تصريح كرد : چنانچه تبليغات كشور به سامان بود ، وضعيت فعلي را در جامعه شاهد نبوديم . جامعه امروز ما ، به لحاظ فرهنگي ، جامعه مطلوب انقلاب اسلامي نيست و اين به خوبي بيانگر اين نكته است كه طي سالهاي گذشته ، آسيب هايي متوجه جامعه شده كه كمترين آنها ، غفلت از فرهنگ ، نمادهاي فرهنگي و مهم تر از همه غفلت از صرف امكانات دولتي براي تفكرات غير انقلابي است . افروغ معتقد است كساني كه به عمد يا غير عمد در امر اطلاع رساني ديني و فرهنگي دچار غفلت هايي شده اند ، مسئول بوده و مي بايست پاسخگو باشند .





عدم هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف و همچنين عدم استفاده از زبان هاي گيرا ، همچون زبان هنر از نواقص عمده تبليغات ديني در كشور است حجت الاسلام سيد محمد رضا تاج الديني

حجت الاسلام سيد محمد رضا ميرتاج الديني نايب رئيس دوم كميسيون فرهنگي و عضو كميته ارشاد وتبليغات مجلس شوراي اسلامي نيز توجه به مواردي چون تنوع و ابتكار عمل ، سطح معلومات عمومي ، استفاده از تكنولوژي روز، بهره گيري از افراد آگاه و تعميق بخشي اطلاعات را از ضعف هايي عنوان كرد كه توجه ويژه به آنها از ضروريات انكارناپذير در ارائه مطالب ديني و مذهبي است . وي با تأكيد بر تبليغات و فعاليت هاي بسياري كه در راستاي دين در كشور صورت مي گيرد ، عدم هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف و همچنين عدم استفاده از زبان هاي گيرا ، همچون زبان هنر را از نواقص عمده تبليغات ديني در كشور عنوان كرد . ميرتاج الديني افزود: به دليل همين ضعف ها و نارسايي ها است كه علي رغم تبليغات متعدد و متنوعي كه در زمينه دين و مذهب از سوي مراكز و سازمان هاي مختلف صورت مي گيرد ، نتايج قابل قبولي را مشاهده نمي كنيم .

عملكرد برخي وزارتخانه ها نشان مي دهد هيچ توفيقي در زمينه تبليغات ديني نداشته اند و نكته ناراحت كننده اين است كه طي چند سال اخير ، براي امور فرهنگي و تبليغات ديني كشور حتي يك دهم بودجه كافي هم در نظر گرفته نشده است حجت الاسلام عباسعلي اختري

عباسعلي اختري از ديگر اعضاي كميسيون فرهنگي و كميته ارشاد و تبليغات مجلس شوراي اسلامي است . وي با تأكيد بر اين كه تبليغات ديني و مذهبي در كشور ما آنگونه كه شايسته و لازم است انجام نمي شود گفت : متأسفانه در اين ميان برخي مطبوعات و رسانه ها در راستاي اطلاع رساني ، معروف و منكر را به خوبي در نظر نمي گيرند ، به طوري كه ديده مي شود مسائلي كه معروف است به فراموشي سپرده شده و منكرات ، خواسته يا ناخواسته ترويج مي شوند . عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اين كه بي بندوباري ، ارزش گرايي را از بين مي برد و مباني ديني را سست مي كند ، يادآورشد : دين حيات آفرين است و عوامل ضد دين مرگ زا هستند و بسيار باعث تأسف است كه توجه لازم به اين امر وجود ندارد . وي افزود : عملكرد برخي وزارتخانه ها نشان مي دهد هيچ توفيقي در زمينه تبليغات ديني نداشته اند و نكته ناراحت كننده اين است كه طي چند سال اخير ، براي امور فرهنگي و تبليغات ديني كشور حتي يك دهم بودجه كافي هم در نظر گرفته نشده است .

سيد جلال يحيي زاده نيز معتقد است عدم پراكندگي و ايجاد هماهنگي در فعاليت ها ، يكي از اولويت هاي اساسي براي برنامه ريزي مناسب و سياستگذاري در راستاي فعاليت هاي مختلف ، از جمله فرهنگ سازي ديني است . عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر ضرورت انسجام بخشي به فعاليت هاي ديني و مذهبي به منظور دستيابي به نتايج مطلوب ، ارزنده و سازنده افزود: اين انسجام مي بايست از طريق قانونگذاري از سوي كميسيون فرهنگي مجلس و يا دولت انجام شود .



* بدنبال طرح نقطه ضعف ها و دلايل آنها، اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در مورد تبعات منفي اين ضعف ها نيز مطالبي را عنوان كردند :

آشفتگي فرهنگي امروز جامعه بيانگر عدم هماهنگي بين دستگاه هاي فرهنگي است پرويز سروري

پرويز سروري در مورد تبعات منفي كم توجهي به فرهنگ سازي ديني و فعاليت ارزشمند در اين زمينه ، بر ضرورت افزايش سهم فعاليت هاي فرهنگي - مذهبي در كشور تأكيد كرد و عدم هماهنگي و همكاري بين دستگاه ها و مراكز فرهنگي كشور را از جمله عوامل اصلي وجود خلاء هاي موجود در جامعه اعلام كرد . وي با اشاره به اين كه متأسفانه نتيجه تلاش هاي دستگاه ها و مسئولان فرهنگي در يك نقطه مشترك به يكديگر نمي رسند و سهم آنها در پيشبرد و ارتقاء فرهنگ كشور مشخص نيست تصريح كرد : آشفتگي فرهنگي كه در جامعه امروز شاهد آن هستيم يكي از دلايل همين عدم هماهنگي بين فعاليت هاي فرهنگي سازمان ها و نهادهاي مختلف است .

سرگرداني در نسل جوان نتيجه كم توجهي به فعاليت هاي اسلامي است حجت الاسلام رباني

حجت الاسلام هادي رباني نماينده نيز در همين ارتباط با اشاره به نواقص بسياري كه در راستاي فعاليتهاي ديني و مذهبي در كشور وجود دارد، توجه ويژه به مقوله فرهنگ ديني و مذهبي را عاملي براي جلوگيري از بروز سرخوردگي و سرگرداني در نسل جوان اعلام كرد .وي با تأكيد بر اين كه دستگاه هاي مرتبط با اين فعاليت در زمينه فرهنگ سازي ديني و اسلامي و كساني كه با خيل عظيمي از اقشار جامعه سروكار دارند ، رسالت خود را در اين راستا به نحو شايسته اي انجام نداده اند ، گفت : وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ، سازمان ملي جوانان ، آموزش و پرورش و دانشگاه ها كه مخاطبان بسياري دارند ، نتوانسته اند در اين زمينه موفق و سازنده عمل كنند كه تبعات آن را در جامعه شاهد هستيم .

* اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ، براي رفع نواقص موجود وارتقاء فرهنگ ديني - مذهبي جامعه پيشنهاداتي را ارائه كردند كه توجه به آنها مي تواند در راستاي ايجاد تحولات مثبت در سطح جامعه مؤثر واقع شوند :

تمام تبليغات بايد صبغه ديني داشته باشند فاطمه آليا

فاطمه آليا از ديگر اعضاي كميسيون فرهنگ و كميته رسانه هاي گروهي وارتباطات جمعي مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اين كه دين در واقع آئين و روش زندگي است يادآورشد : تبليغات ديني ، تمامي تبليغاتي را كه مربوط به شئونات زندگي مي شوند را در بر مي گيرند ، لذا براي اين كه تبليغات ، با تأثيرات مثبت همراه باشند ، مي بايست تمامي تبليغات ، صبغه ديني داشته باشند . عضو كميته رسانه هاي گروهي و ارتباطات جمعي در ادامه با تأكيد بر اين كه فرهنگ سازي يك هنر است و بايد هنرمندانه به آن پرداخته شود افزود: ويژگي و مباني فرهنگي بايد باور شود ، ارزشهاي ديني نيز بايد به طور دقيق نهادينه شده و به باور افراد برسد تا در زندگي فردي و در سطح جامعه نمود داشته باشد . وي برگزاري جلسات و نشست هاي مداوم و مستمر را يكي از فعاليتهاي مناسب و تأثير گذار در اين زمينه اعلام كرد وافزود: طي جلساتي كه با حضور اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس و مسئولان دستگاه ها و نهادهاي فرهنگي برگزار مي شود ، اعضاء كميسيون نقطه نظرات ، انتظارات ، انتقادات و توصيه هاي خود را براي مسئولان فرهنگي كشور مطرح مي كنند و به دنبال آن كميسيون و مجلس بر فعاليت دستگاه ها و سازمان ها نظارت دقيق خواهند داشت .

صداقت مسئولان فرهنگي عاملي براي عملكرد مثبت است عفت شريعتي

عفت شريعتي با اشاره به وجود ضعف در فعاليتهاي فرهنگ و مذهبي كه تاكنون صورت گرفته است ، صداقت در گفتار وكردار را از عوامل مهم براي فعاليت سازنده مسئولان اعلام كرد و گفت : مسئولان بايد بدانند اگر در مسند و جايگاهي قرار گرفته اند ، موقت هستند و تنها صداقت عمل ونتايج عملكرد آنها است كه ماندگار وهميشگي خواهد بود . وي در ادامه بر ضرورت حفظ سلامت معنوي ، معرفتي و همچنين درست كرداري مسئولان فرهنگي كشور تأكيد كرد و يادآورشد : مسئولان نبايد امور فرهنگي جامعه و آينده آن را فداي برخي مصلح انديشي ها كنند .

تشكيل كارگروهي براي ساماندهي فعاليت هاي ديني ضروري است ميرزايي

ميرزايي ديگر عضو كميسيون فرهنگي مجلس با تأكيد بر فعاليت هاي ديني و مذهبي بسياري كه در جامعه انجام مي شود ، عدم هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف را عاملي براي دست نيافتن به نتايج مطلوب اعلام كرد و گفت : تشكيل كارگروهي از سوي كميسيون فرهنگي مجلس به منظور ساماندهي به فعاليت ها ضروري به نظر مي رسد . وي همچنين تشكيل شورايي به منظور ايجاد سمت وسوي مناسب و لازم بين تمامي دستگاه هاي متولي فرهنگ ديني و مذهبي در جامعه را يكي از راهكارهاي رفع مشكل فعلي اعلام كرد و گفت : در صورتي كه اين شورا تشكيل شود در ارائه خط مشي هاي واحد و ايجاد هماهنگي هاي لازم بسيار مؤثر خواهد بود . ميرزايي با اعلام اين كه تشكيل چنين شورايي خارج از حيطه وظايف كميسيون فرهنگي مجلس است افزود : كميسيون فرهنگي مي تواند با ايجاد يك كارگروهي براي ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف و ارائه خط مشي هاي مناسب فعاليت قابل قبولي را داشته باشد .

انتصاب افراد فرهنگي موجب ارتقاء فرهنگ ديني مي شود حجت الاسلام رضا آشتياني

حجت الاسلام رضا آشتياني نماينده مردم قم نيز با تأكيد بر اين كه موقعيت مذهبي و اسلامي فعلي كشور در حد مطلوب قرار ندارد ، گزينش و انتصاب افرادي اصلح و فرهنگي را به منظور فعاليت در زمينه هاي فرهنگي ، راهكاري مناسب براي رفع اين نقيصه اعلام كرد . عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي انتخاب افرادي كه چهره فرهنگي داشته و عاشق سازندگي فرهنگي باشند را از راهكارهاي اساسي ، به منظور ارتقاء جايگاه فرهنگ ديني و مذهبي در جامعه اعلام كرد و گفت : گزينش و انتصاب افراد اصلح راهكاري است كه رسيدن به مطلوب ها را سهل و فرهنگ جامعه را به موقعيتي مطلوب وارزشمند ارتقاء مي بخشد .

* اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي معتقدند توجه صحيح به امور ديني - مذهبي و فعاليت هاي شايسته در اين زمينه ها مي تواند در ارائه راهكارهاي مطلوب به افراد جامعه و هدايت آنها به راه سعادت ونيكبختي ، بسيار مؤثر واقع شود :

پاسخگويي به نيازهاي روز جامعه با استفاده از رهنمودهاي دين مبين اسلام ، سعادت را به همگان هديه مي كند سيد حسن عباسي

سيد حسن عباسي نيز با تأكيد بر اين كه جامعه جوان ايران نياز به راهنمايي و هدايت ارزشمند و مناسب دارد ، اسلام را دين بهتر زيستن معرفي كرد و گفت : پاسخگويي به نيازهاي روز جامعه با استفاده از رهنمودهاي دين مبين اسلام ، سعادت را به همگان هديه مي كند .وي با اشاره به اين كه جوانان آينده سازان جامعه هستند و بايد در راه سازندگي فكر و روح آنان تلاشهاي ارزنده اي صورت گيرد ، گفت : شايسته است در راستاي رفع نيازهاي اين قشر از جامعه در حوزه دين و مذهب ، با نگاهي نو و مثبت فعاليت كرد . عباسي با تأكيد بر اين كه اسلام ناب ، تمام مشكلات فردي و اجتماعي را رفع مي كند يادآورشد : اسلام دين بهتر زيستن است و شادي را به زندگي انسان ها هديه مي كند ، بنابراين فعاليت بيشتر و بهتر در اين زمينه ، سعادت را به ارمغان مي آورد . وي همچنين اشاعه فرهنگ ديني را عاملي براي تزريق نشاط در جامعه اعلام و با تأكيد بر ضرورت بازنگري در شيوه هاي ارائه دين و مذهب در كشور ، اشاعه فرهنگ ديني را عاملي براي تزريق نشاط در جامعه عنوان كرد .