کیومرث منشی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از ساخت فیلمی مستند درباره زندگی‌اش توسط داریوش مهرجویی خبرداد و گفت: نام این فیلم "شاعر، زندگی و شعر" است و تهیه کننده آن آقای داریوش مهرجویی و کارگردانش وحیده محمدی‌فر (همسر مهرجویی) است.

وی افزود: خانم محمدی‌فر شاعر و فیلمساز است و قبلاً هم در قالب یک لوح فشرده با عنوان "شعرهای رنگی" بخشی از شعرهای من را دکلمه کرده بود و اثر خوبی از آب درآمده بود . به همین خاطر پذیرفتم که این فیلم مستند را هم بسازد.

منشی‌زاده اضافه کرد: تا به حال حدود 5، 6 جلسه آمده‌اند و چند صحنه از فیلم را برداشته‌اند. این فیلم به صورت مستند و غیرمستند ساخته می‌شود و در واقع به شکل برخی از فیلم‌های موج نو است و خط ثابتی ندارد.

به گفته این شاعر قرار است وحیده محمدی‌فر در ساخت فیلم "شاعر، زندگی و شعر" دوره‌های مختلف زندگی ادبی منشی‌زاده را به تصویر بکشد.

کیومرث منشی‌زاده متولد سال 1317 در کرمان است. وی در رشته‌های فلسفه، ریاضیات، فیزیک و حقوق در کشورهای آمریکا، فرانسه و ایران تحصیل کرده است. منشی‌زاده را به خاطر به کار بردن اعداد و نشانه‌های ریاضی در شعرهایش به شاعر ریاضی می‌شناسند.

از جمله آثار وی می‌توان مجموعه‌های شعری سفرنامه‌ مرد مالیخولیایی رنگ‌پریده، قرمزتر از سفید و ساعت سرخ در ساعت 25 را نام برد.