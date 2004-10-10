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۱۹ مهر ۱۳۸۳، ۱۶:۰۸

تنديس آبي براي " لاك پشت ها هم پرواز مي كنند"

برگزيدگان مجمع سينماي كودك در جشنواره فيلم هاي كودكان معرفي شدند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از مجمع سينماي كودك ونوجوان ايران فيلم " لاك پشت ها هم پرواز مي كنند" ساخته بهمن قبادي  به عنوان بهترين فيلم ، احمد طالبي نژاد كارگردان فيلم " من بن لادن نيستم" به عنوان بهترين كارگردان و مجتبي خشك دامن نويسنده و طراح قصه فيلم " حيات " به عنوان  بهترين فيلمنامه نويس ، موفق به دريافت تنديس آبي مجمع سينمايي كودك گرديدند.
همچنين تنديسي آبي ويژه مجمع به خاطر تلاش در جهت جذب مخاطب فيلم " دربه درها" به كارگرداني امير حسين صديق تعلق گرفت.

 در بيانيه هيات داوران اين مجمع متشكل از مهين جواهريان ، كيومرث پور احمد، فريدون حسن پور،غلامرضا موسوي وفرهاد توحيدي آمده است. هيات داوري مجمع سينماي كودك و نوجوان ايران مشتاق بود كه آيين نامه داوري مجمع اجازه اهداي جوايز بيشتري را مي داد تا مي توانست از ارزشهاي آثاري نظير " كوچه هاي باريك" ، " پشت پرده مه" ، " آلبوم" ، " گلي براي مريم " و " ژنرال بادبادك ها " تقدير به عمل آورد.

کد مطلب 119774

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