تنديس آبي براي " لاك پشت ها هم پرواز مي كنند"

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از مجمع سينماي كودك ونوجوان ايران فيلم " لاك پشت ها هم پرواز مي كنند" ساخته بهمن قبادي به عنوان بهترين فيلم ، احمد طالبي نژاد كارگردان فيلم " من بن لادن نيستم" به عنوان بهترين كارگردان و مجتبي خشك دامن نويسنده و طراح قصه فيلم " حيات " به عنوان بهترين فيلمنامه نويس ، موفق به دريافت تنديس آبي مجمع سينمايي كودك گرديدند.

همچنين تنديسي آبي ويژه مجمع به خاطر تلاش در جهت جذب مخاطب فيلم " دربه درها" به كارگرداني امير حسين صديق تعلق گرفت.

در بيانيه هيات داوران اين مجمع متشكل از مهين جواهريان ، كيومرث پور احمد، فريدون حسن پور،غلامرضا موسوي وفرهاد توحيدي آمده است. هيات داوري مجمع سينماي كودك و نوجوان ايران مشتاق بود كه آيين نامه داوري مجمع اجازه اهداي جوايز بيشتري را مي داد تا مي توانست از ارزشهاي آثاري نظير " كوچه هاي باريك" ، " پشت پرده مه" ، " آلبوم" ، " گلي براي مريم " و " ژنرال بادبادك ها " تقدير به عمل آورد.