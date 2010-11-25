35 هزار واحد صنفی در استان زنجان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد کاوندی در جلسه دیدار با روسای اصناف و اتحادیه های زنجان افزود: بدون تردید یکی از مهمترین اهداف دولت عدالت محور فراهم کردن بسته های حمایتی در راستای توسعه اقتصادی کشور است که در این راستا بهره مندی از ظرفیتهای کشور در افزایش تولید موثر خواهد بود.

کاوندی با اشاره به اینکه استان زنجان وضعیت خوبی را در خصوص اجرای هدفمندی یارانه ها و همکاری تجار و اصناف را دارد، خاطرنشان کرد: با مدیریت بالای روسای اصناف بازرگانی کمترین تخلفات را در استان زنجان شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه کارهای اساسی در تنظیم قیمت بازار استان انجام شده است، تاکید کرد: نظارت و بازرسی بر 60 درصد بازار صورت گرفته و در این خصوص در شهرستانها و مرکز استان تلفن گویای 124 فعال شده است.

رئیس مجمع امور صنفی استان زنجان یاد آور شد: هیچگونه افزایش قیمت در استان را نداشته ایم و بعضی از اقلام هم 14 تا 15 درصد نسبت به سالهای گذشته افزایش قیمت داشته اند و این یک امر طبیعی است.

کاوندی اعلام آمادگی لازم برای اجرای این طرح بزرگ و ملی که یک جراحی اقتصادی است را وظیفه اساسی اصناف یاد کرد.

وی اظهار داشت: بازار استان زنجان در ایام انقلاب و دوران دفاع مقدس همیشه فعال و موثر بوده است.