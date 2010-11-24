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۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۴۹

انبارهای غیررسمی کالا در گلستان وجود ندارد

انبارهای غیررسمی کالا در گلستان وجود ندارد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی گلستان گفت: انبارغیررسمی کالا و اجناس در استان وجود ندارد و این امر نشانه عملکرد موثر بخشهای مختلف است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال پیش از ظهر چهارشنبه در شورای اداری این سازمان افزود:  به منظور جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت ها، بر عمده فروشی ها و خرده فروشی ها نظارت شده و با هرگونه افزایش قیمت از سوی آنها برخورد خواهد شد.

وی اظهار داشت: تا پیش از آغاز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و آزاد سازی رسمی قیمت ها، هیچ واحد تولیدی و شرکتهای پخش و عمده فروشی و خرده فروشی اجازه افزایش قیمت را ندارد.
 
وی با بیان اینکه هر گونه افزایش قیمت تا پیش از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها غیر قانونی است، تصریح کرد: کسانی که قیمت ها را به صورت خودسرانه افزایش داده باشند باید آن را به نرخ قبلی برابر ضوابط سازمان حمایت مصرف کننده بازگردانند.
 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در کشور، از ابتدای سال جاری طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی یارانه ها، اعلام موجودی و مشخص شدن وضعیت انبارها و سردخانه های رسمی و غیر رسمـی ذخیــره سازی کالاهــا از سوی سازمان بازرگانی استان آغاز شده است و از استان بصورت برنامه ایی رصد می شود.
 
کهنسال در همین زمینه از بسیج تمامی امکانات برای بازرسی و نظارت بر بخش های مختلف تولید، توزیع و عرضه کالاها در استان برای جلوگیری از افزایش قیمت ها خبر داد و گفت: طرح بازرسی و نظارت با همکاری واحد بازرسی اصناف و مجامع امور صنفی و اتحادیه ها انجام می شود.
 
وی تاکید کرد: اگر امروز انبارهای غیررسمی نداریم به علت عملکرد موثر کارشناسان و بخش های مختلف بویژه همکاران ، شرکتهای تولیدی و مجامع امور صنفی و اتحادیه ها به الاخص واحد بازرسی اصناف و بازرسی و نظارت استان است.
 
در ادامه این جلسه، روسای ادارات بازرگانی شهرستان های مختلف استان به ارائه گزارش در خصوص همکاری مجامع امور صنفی و اتحادیه مبنی بر نظارت از انبارها، سردخانه ها، مراکز تولیدی و بخش های عمده فروشی و خرده فروشی شهرستان های تابعه خود پرداختند.
کد مطلب 1197756

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