۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۸

"فابرگاس" سه هفته خانه نشین شد

"سسک فابرگاس" به دلیل مصدومیت در دیدار مقابل براگای پرتغال در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان اروپا، دو تا سه هفته قادر به همراهی تیم فوتبال آرسنال نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسن ونگر ، سرمربی تیم فوتبال آرسنال، گفته که کاپیتان این تیم، دو تا سه هفته قادر به همراهی توپچی ها نخواهد بود. فابرگاس در دقیقه 69 این دیدار که با شکست دو بر صفر آرسنال به پایان رسید تعویض شد. این در حالی است که امانول ابوئه هم از ناحیه زانو دچار صدمه دیدگی شده است.

ونگر در گفتگو با سایت باشگاه آرسنال اظهار داشت: ابوئه مدتی نمی تواند آرسنال را همراهی کند اما در خصوص فابرگاس باید منتظر نتایج آزمایش ها باشیم. او شاید دو تا سه هفته از تیم دور بماند. این موضوع خیلی ناامید کننده است چرا که که من پیش از بازی ، تردید داشتم که اصلا اجازه بدهم بازی کند یا نه.

آرسنال روز شنبه در چارچوب رقابت های لیگ برتر فوتبال انگلستان با آستون ویلا دیدار خواهد داشت و روز سه شنبه هم در مرحله یکچهارم نهایی رقابت های جام اتحادیه انگلستان با ویگان دیدار خواهد کرد که این دو بازیکن در هر دو دیدار غایب خواهند بود.

